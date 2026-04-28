Встречу Карла III и Трампа запретили снимать из-за инцидента с Зеленским

Лондон потребовал от Белого дома убрать телекамеры с любой встречи короля Великобритании Карла III и американского президента Дональда Трампа, сообщает газета The Guardian. По данным издания, британские чиновники действовали из опасений повторения скандала, когда Трамп устроил публичную выволочку украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Британские чиновники настаивали на том, чтобы встреча монарха и президента США в Овальном кабинете прошла без камер из-за опасений повторения событий, когда Трамп отчитал <...> Зеленского перед мировой прессой, — пишет газета.

Инцидент, напугавший дипломатов, произошел 28 февраля 2025 года, когда американский лидер в присутствии мировой прессы резко отчитал Зеленского, приехавшего подписывать ресурсную сделку. Тогда украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом без заключения соглашения.

Ранее профессор Дипломатической Академии МИД России Владимир Винокуров объяснил, что прикосновение Трампа к плечу короля Великобритании было оплошностью. Он объяснил произошедшее стилем «рубахи-парня» и манерой президента США общаться со всеми на «ты».