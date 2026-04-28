Профессор объяснил прикосновение Трампа к Карлу III

Прикосновение американского президента Дональда Трампа к плечу короля Великобритании Карла III было оплошностью, заявил в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, профессор Дипломатической Академии МИД России Владимир Винокуров. Он объяснил произошедшее стилем «рубахи-парня» и манерой общаться со всеми на «ты».

Трамп не впервые допускает такую оплошность. <...> Это его стиль, его поведение. Все знают Трампа как рубаху-парня, как говорят в таких случаях, — сказал Винокуров.

Ранее стало известно, что Трамп нарушил негласный протокол, похлопав Карла III по плечу. Инцидент произошел в первый день государственного визита британского монарха в Белый дом. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что, хотя формально это нарушение, король не возражал.

До этого агентство Reuters сообщило, что австралийские флаги по ошибке разместили рядом с Белым домом перед визитом Карла III. Затем полотна заменили на правильные. Государственный визит британского монарха и королевы Камиллы в Соединенные Штаты продлится до 30 апреля.