МИД Катара ответил на слухи о выплатах Ирану для сокращения атак

МИД Катара отверг обвинения в откупе от Ирана для сокращения атак

МИД Катара отвергает обвинения в том, что Доха якобы заплатила Ирану за сокращение атак на свои объекты, заявил представитель ведомства Маджида аль-Ансари. Он подчеркнул, что атаки на Катар не прекращались на протяжении всего периода военных действий и остановились только с началом перемирия, передает РИА Новости.

Абсолютно никаких договоренностей с Ираном по поводу платы для прекращения атак на Катар не было, все спекуляции на эту тему не соответствуют действительности, — заявил дипломат.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что Иран обратился к Бахрейну, Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ и Иордании с требованием выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный стране в ходе совместной американо-израильской операции. Он подчеркнул, что речь идет о необходимости возместить как материальные, так и моральные потери, понесенные Ираном. Иравани добавил, что США в ходе операции против Ирана «использовали территории» этих стран с их разрешения.

До этого говорилось о разморозке средств, замороженных в зарубежных банках, в том числе в Катаре. В Тегеране этот шаг рассматривали как признак серьезности намерений и жест доброй воли на пути к возможному долгосрочному соглашению с Вашингтоном.