Иран потребовал от пяти арабских стран компенсировать ущерб Иран потребовал компенсации от Катара, ОАЭ и Иордании за удары США

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсации за ущерб, причиненный стране в результате американо-израильской операции. По его словам, государства должны возместить материальный и моральный вред.

Соответствующее письмо постпред направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш. В документе перечислены страны и условия.

Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашемитское Королевство Иордания (...) должны полностью возместить ущерб Исламской Республике Иран, — указано в документе.

Иравани подчеркнул, что США в ходе операции против Ирана «использовали территории» этих стран с их разрешения для нанесения ударов по Исламской Республике. Действия указанных государств квалифицируются как «акт агрессии».

В письме также говорится, что эти страны «нарушили международные обязательства» перед Ираном. Тегеран считает их действия международно противоправными.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что максимализм США привел к срыву достижений договоренностей. По его словам, несмотря на прогресс во многих вопросах, Вашингтон придерживается жесткого подхода.