14 апреля 2026 в 05:15

Иран потребовал от пяти арабских стран компенсировать ущерб

Иран потребовал компенсации от Катара, ОАЭ и Иордании за удары США

Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсации за ущерб, причиненный стране в результате американо-израильской операции. По его словам, государства должны возместить материальный и моральный вред.

Соответствующее письмо постпред направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерриш. В документе перечислены страны и условия.

Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашемитское Королевство Иордания (...) должны полностью возместить ущерб Исламской Республике Иран, — указано в документе.

Иравани подчеркнул, что США в ходе операции против Ирана «использовали территории» этих стран с их разрешения для нанесения ударов по Исламской Республике. Действия указанных государств квалифицируются как «акт агрессии».

В письме также говорится, что эти страны «нарушили международные обязательства» перед Ираном. Тегеран считает их действия международно противоправными.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что максимализм США привел к срыву достижений договоренностей. По его словам, несмотря на прогресс во многих вопросах, Вашингтон придерживается жесткого подхода.

Мир
Иран
США
Ближний Восток
Амир Саид Иравани
Иран потребовал от пяти арабских стран компенсировать ущерб
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

