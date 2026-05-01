Суд лишил школьников «халявы» на ОГЭ и ЕГЭ

Суд запретил Telegram-каналы со слитыми ответами ЕГЭ и ОГЭ 2026 года

Московский суд запретил Telegram-каналы, где были опубликованы ответы на ЕГЭ и ОГЭ 2026 года до начала экзаменов, следует из текста решения, с которым ознакомился ТАСС. Сотрудники прокуратуры обнаружили утечку и направили иск о блокировке этих ресурсов.

Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайте и в Telegram-каналах, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ближайшее десятилетие ЕГЭ не будет отменен. По сведениям ведомства, альтернативного механизма зачисления в университеты не появится, а желание отказаться от единого госэкзамена возникло бы лишь при появлении такой альтернативы.

Кроме того, депутат Брянской областной думы, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что школьникам из регионов, страдающих от атак украинских войск, нужно выделить дополнительные дни на сдачу ЕГЭ. По мнению парламентария, также стоит разрешить не сдавать экзамены выпускникам, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.