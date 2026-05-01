Суд лишил школьников «халявы» на ОГЭ и ЕГЭ

Суд запретил Telegram-каналы со слитыми ответами ЕГЭ и ОГЭ 2026 года

Московский суд запретил Telegram-каналы, где были опубликованы ответы на ЕГЭ и ОГЭ 2026 года до начала экзаменов, следует из текста решения, с которым ознакомился ТАСС. Сотрудники прокуратуры обнаружили утечку и направили иск о блокировке этих ресурсов.

Признать информацию, размещенную в сети Интернет на сайте и в Telegram-каналах, запрещенной к распространению на территории РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ближайшее десятилетие ЕГЭ не будет отменен. По сведениям ведомства, альтернативного механизма зачисления в университеты не появится, а желание отказаться от единого госэкзамена возникло бы лишь при появлении такой альтернативы.

Кроме того, депутат Брянской областной думы, глава общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что школьникам из регионов, страдающих от атак украинских войск, нужно выделить дополнительные дни на сдачу ЕГЭ. По мнению парламентария, также стоит разрешить не сдавать экзамены выпускникам, которые не собираются поступать в высшие учебные заведения.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбила более 30 украинских БПЛА за три праздничных часа
Туристы назвали самые любимые небольшие города России
«Волосы дыбом»: раскрыта страница истории Украины, шокировавшая европейцев
Весенний снегопад в Москве стал рекордным
Отказ от инъекций, трое детей, мнение об СВО: как живет Ольга Ломоносова
«Что тогда останется?»: журналист высмеял «пророссийский» лексикон Каллас
В США придумали, как ограничить маневры Ирана по урану
Число пострадавших из-за инцидента с вертолетом в Коми возросло
«По-человечески»: Трамп раскрыл отношение к возобновлению войны в Иране
Раскрыты подробности беседы Лаврова и Аракчи об агрессии США в Иране
Миру грозит голод, Трамп «наехал» на НАТО, с МАКСа сняли метку: что дальше
«Они хотят заключить сделку»: Трамп жестко высказался о соглашении с Ираном
Борисов, слухи о рождении сына, новые фильмы: как живет актер Олег Гаас
«Впервые в истории»: немецкий политик предрек ФРГ государственный кризис
Стали известны траты Франции на ближневосточный конфликт
Названа причина крушения вертолета в Коми
Появились подробности новых атак ВСУ на Белгородскую область
Голикова раскрыла, как изменилось пособие для беременных студенток
Аэропорт Сочи закрылся второй раз за сутки
Стало известно, сколько журналистов было убито с начала года по всему миру
Дальше
