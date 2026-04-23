Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:02

Стало известно, могут ли отменить ЕГЭ в ближайшие 10 лет

В Рособрнадзоре исключили отмену ЕГЭ в ближайшие 10 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕГЭ не отменят в ближайшие 10 лет, сообщил в разговоре с ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По данным ведомства, альтернативной системы поступления в вузы не будет, а отказаться от единого государственного экзамена хотят лишь в таком случае.

Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через 10, — отметил Музаев.

В Рособрнадзоре подчеркнули, что ЕГЭ обеспечивает равные возможности для выпускников из всех регионов. В связи с этим он считается самым честным экзаменом. Музаев напомнил, что ни одна страна мира не отказалась от выпускных тестов.

Ранее Рособрнадзор утвердил порядок проведения Единого государственного экзамена в 2026 году. Экзаменуемые должны выполнять задания самостоятельно, без общения с другими участниками, отмечается в соответствующем документе. Также подчеркивался запрет на использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронных устройств и любых справочных материалов, а личные вещи было необходимо оставлять в специально отведенных местах до прохождения рамки металлоискателя.

Общество
ЕГЭ
Рособрнадзор
Анзор Музаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.