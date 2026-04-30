30 апреля 2026 в 15:47

Депутат предложил расширить перечень регионов с особым порядком сдачи ЕГЭ

Детям из регионов, которые подвергаются атакам со стороны Вооруженных сил Украины, необходимо предоставить дополнительные дни для сдачи ЕГЭ, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, также следует освободить от экзаменов выпускников, не планирующих поступать в вуз.

В 2026 году для школьников Брянской области, особенно из приграничных районов, были установлены особые правила ЕГЭ. Это правильное, своевременное и гуманное решение. Дети, которые учатся в школах, где постоянно объявляют тревоги, не должны испытывать дополнительный стресс из-за тестирования. Но почему такая мера действует только в нескольких регионах? Я предлагаю распространить особый порядок — освобождение от обязательных экзаменов с правом сдачи по желанию для поступающих в вузы, а также предоставление дополнительных дней для школ всех регионов России, которые подвергаются атакам со стороны ВСУ, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что если регион включен в список областей с высоким уровнем реагирования или режимом повышенной готовности из-за обстрелов и атак беспилотников, то его выпускники должны иметь право на облегченный формат ЕГЭ. По словам депутата, в таких обстоятельствах требовать от школьников полной концентрации на экзаменах несправедливо.

Ученики и так сдают главный экзамен — на мужество, на стойкость, на верность своей земле. Дети в прифронтовых регионах заслуживают равной защиты, независимо от того, в какой области они живут. Нельзя, чтобы выпускник из одного района Брянщины получал аттестат без тестирования, а его сверстник из соседней Воронежской области, где тоже рвутся снаряды, должен был сдавать ЕГЭ на общих основаниях, — заключил Иванов.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал ослабить контроль над школьниками во время сдачи ЕГЭ. По его словам, экзамены должны проходить спокойно, а не вызывать у учащихся стресс.

Власть
ЕГЭ
школьники
Брянская область
Максим Кирсанов
Софья Якимова
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
