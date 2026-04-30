Сенатор ответил на запрет Рособрнадзора досматривать детей на ЕГЭ

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал освободить школьников от чрезмерного контроля во время сдачи ЕГЭ. По его словам, сказанным NEWS.ru, экзамены должны проходить в спокойной обстановке, а не вызывать стресс у учащихся.

Решение Рособрнадзора [запретить досмотр школьников на ЕГЭ] выглядит шагом в верном направлении, но не несет решения проблемы. Отказ от избыточных досмотров, по сути, просто смещает фокус давления: ведь все равно, если по каким-то причинам ребенок не пройдет проверку на входе, до экзамена его не допустят. Считаю, что в целом нужно убирать избыточную «силовую» атрибутику и взамен создавать спокойную, рабочую атмосферу. Проверять должны знания, а не устойчивость к стрессу, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что отдельно необходимо изменить подход к пересдачам ЕГЭ. По словам сенатора, у школьников должно быть право на несколько попыток по каждому предмету — например, до трех, аналогично системе вузов.

Если взять за образец экзамены и зачеты в высших учебных заведениях, то там они зачастую сложнее и требуют большей ответственности, при этом проходят в нормальной деловой атмосфере — без рамок, досмотров и давления. Никто не пытается запугивать студентов перед входом в аудиторию: есть правила и дисциплина. Практика досмотров, «конвойного» сопровождения и избыточного контроля в школах выглядит чрезмерной и не обеспечивает безопасность, а просто унижает детей, — заключил Гибатдинов.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ-2026. Теперь школьники должны сдавать все вещи добровольно перед началом экзамена.