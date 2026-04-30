30 апреля 2026 в 13:00

Сенатор ответил на запрет Рособрнадзора досматривать детей на ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал освободить школьников от чрезмерного контроля во время сдачи ЕГЭ. По его словам, сказанным NEWS.ru, экзамены должны проходить в спокойной обстановке, а не вызывать стресс у учащихся.

Решение Рособрнадзора [запретить досмотр школьников на ЕГЭ] выглядит шагом в верном направлении, но не несет решения проблемы. Отказ от избыточных досмотров, по сути, просто смещает фокус давления: ведь все равно, если по каким-то причинам ребенок не пройдет проверку на входе, до экзамена его не допустят. Считаю, что в целом нужно убирать избыточную «силовую» атрибутику и взамен создавать спокойную, рабочую атмосферу. Проверять должны знания, а не устойчивость к стрессу, — высказался Гибатдинов.

Он подчеркнул, что отдельно необходимо изменить подход к пересдачам ЕГЭ. По словам сенатора, у школьников должно быть право на несколько попыток по каждому предмету — например, до трех, аналогично системе вузов.

Если взять за образец экзамены и зачеты в высших учебных заведениях, то там они зачастую сложнее и требуют большей ответственности, при этом проходят в нормальной деловой атмосфере — без рамок, досмотров и давления. Никто не пытается запугивать студентов перед входом в аудиторию: есть правила и дисциплина. Практика досмотров, «конвойного» сопровождения и избыточного контроля в школах выглядит чрезмерной и не обеспечивает безопасность, а просто унижает детей, — заключил Гибатдинов.

Ранее стало известно, что Рособрнадзор запретил досмотр участников ЕГЭ-2026. Теперь школьники должны сдавать все вещи добровольно перед началом экзамена.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маленькие дети и их бабушка пострадали при пожаре в квартире
Адвокат ответил, что грозит подросткам за передачу фотографий ВСУ
Хаменеи ознаменовал новую главу в истории Персидского залива
Умер автор «Экономической летописи России»
Психиатр объяснил, почему выросло число подростков с ментальными проблемами
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с новым заявлением
Петербуржцам пообещали потепление на майские праздники
Суд приговорил летчика к ограничению свободы за жесткую посадку в Сочи
Стало известно, когда могут возобновить авиарейсы в ОАЭ
Врач развеял миф о губительном вреде отдушек парфюма
В Уфе сменилось руководство после ареста мэра Мавлиева
Подростки из села в Забайкалье устроили пал сухой травы
В Туапсе зафиксировали пять локальных выбросов нефтепродуктов
Узбекистан за 60 тыс. на двоих на майские: цены, отзывы, топ-5 мест
Житель Херсноской области умер при атаке ВСУ
«Важное событие»: Пашинян о визите вице-премьера Азербайджана в Армению
Названа цель, достижение которой «выбьет табуретку из-под ног Зеленского»
«Осатаневший враг»: депутат о перспективах перемирия с Украиной 9 Мая
Посольство России направило ноту Вене из-за героизации бандеровцев
Повар ответил, почему скумбрия в магазинах продается без икры
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

