01 мая 2026 в 18:54

«Нам точно не нужны советы»: в Германии жестко ответили Трампу на критику

Вице-канцлер ФРГ Клингбайль: Германия не нуждается в советах Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр финансов Германии Ларс Клингбайль поддержал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в связи с критикой президента США Дональда Трампа, заявив, что ФРГ не нужны советы хозяина Белого дома. По его словам, которые приводит агентство DPA, американский лидер должен увидеть, какой хаос он создал на Ближнем Востоке.

Нам точно не нужны советы Дональда Трампа. Он должен увидеть, какой хаос он создал. Он должен обеспечить проведение серьезных мирных переговоров в Иране, — подчеркнул Клингбайль.

Он раскритиковал стратегию Трампа в отношении Ирана. По мнению политика, президент США полагал, что ближневосточный конфликт — дело двух-трех дней. Но теперь именно республиканец несет ответственность за то, чтобы эта война в Иране быстро закончилась, резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что Германия рискует столкнуться с нехваткой газа к следующей зиме из-за высоких цен на энергоресурсы на фоне ситуации на Ближнем Востоке. На конец апреля хранилища были заполнены лишь на 25,4%, при том что бронирование мощностей не обязывает компании фактически закачивать газ.

«Нам точно не нужны советы»: в Германии жестко ответили Трампу на критику
