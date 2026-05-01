01 мая 2026 в 18:22

ВСУ оставили без телевидения тысячи жителей Курской области

Хинштейн: четыре района Курской области остались без телевещания из-за атаки ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ВСУ с помощью дрона атаковали вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области, заявил в МАКСе глава региона Александр Хинштейн. По его словам, в результате без телевещания остались весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов.

Вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя. <...> Без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов, — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали 100 украинских беспилотников в небе над Россией за девять часов, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись сразу 10 регионов страны.

До этого профессор РАНХиГС Александр Абрамов выразил мнение, что Украина так упорно атакует именно Туапсе из-за местного нефтеперерабатывающего завода, единственного российского НПЗ, расположенного на черноморском побережье. Объект также входит в число старейших предприятий отрасли. Завод был запущен в 1929 году.

ВСУ оставили без телевидения тысячи жителей Курской области
