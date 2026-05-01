День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 17:49

ПВО сбила сотню украинских дронов над Россией за девять часов

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 100 украинских беспилотников над регионами России за девять часов, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 10 регионов страны.

1 мая с 08:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили очередной пункт управления БПЛА ВСУ в Волчанском районе Харьковской области. Местоположение вражеского пункта обнаружили разведчики. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 1 мая ликвидировала более 140 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись девять регионов страны — Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Калужская и Смоленская области, Московский регион, Кубань и Крым.

Россия
Минобороны РФ
ВСУ
атаки БПЛА
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.