ПВО сбила сотню украинских дронов над Россией за девять часов

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 100 украинских беспилотников над регионами России за девять часов, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 10 регионов страны.

1 мая с 08:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 100 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — отметили в ведомстве.

Так, дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областей. Кроме того, вражеские БПЛА были уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря, уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили очередной пункт управления БПЛА ВСУ в Волчанском районе Харьковской области. Местоположение вражеского пункта обнаружили разведчики. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 1 мая ликвидировала более 140 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись девять регионов страны — Белгородская, Курская, Брянская, Ростовская, Калужская и Смоленская области, Московский регион, Кубань и Крым.