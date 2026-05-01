ВС России стерли в пыль пункт управления дронами ВСУ под Волчанском

Российские военнослужащие уничтожили очередной пункт управления БПЛА ВСУ в Волчанском районе Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер». По его информации, местоположение вражеского пункта обнаружили разведчики. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.

В лесном массиве Волчанского района наши разведчики вскрыли местоположение вражеского ПУ БПЛА. По цели нанесли огневое поражение военнослужащие шестой армии группировки войск «Север», — отметил источник.

Ранее появились кадры установления контроля над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области. Согласно информации Минобороны РФ, ВСУ пытались удержать контроль над селом за счет опытных инструкторов, но были уничтожены.

До этого стало известно, что российские военные уничтожили производство дронов-камикадзе «Рубака» в Полтаве. По данным информаторов, беспилотники использовались ВСУ для атак на Крым и ряд российских регионов. Минобороны РФ эти сведения пока не комментировало.