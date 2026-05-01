01 мая 2026 в 13:29

Освобождение села Покаляное в Харьковской области попало на видео

Фото: МО РФ
Появились кадры установления контроля бойцами Вооруженных сил России над населенным пунктом Покаляное в Харьковской области. Согласно информации Минобороны РФ, ВСУ пытались удержать контроль над селом за счет опытных инструкторов, но были уничтожены.

В ведомстве уточнили, что боевую задачу успешно выполнили военнослужащие штурмовых групп 71-й мотострелковой бригады группировки войск «Север». Под прикрытием артиллерии и ударных беспилотников они зашли в Покаляное и закрепились там.

Ранее сообщалось, что с 25 апреля по 1 мая российские войска нанесли шесть ударов возмездия по украинским оборонным предприятиям, объектам энергетики, транспорта и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Также были поражены места сборки и хранения ударных дронов и катеров.

До этого стало известно, что командование ВСУ применяет минометный огонь для принуждения своих военнослужащих к продвижению на Добропольском направлении. Как уточнил замкомандира роты группировки войск «Центр» с позывным Касьян, украинским бойцам угрожают ударами по их укрытиям, если они не продолжат наступление.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

