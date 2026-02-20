Столичные аэропорты оказались парализованы снегопадом

Сложные погодные условия парализовали работу столичных аэропортов: более 40 рейсов отменены, еще свыше 60 задерживаются, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сильнее всего непогода отразилась на расписании Шереметьево, а также во Внуково и Домодедово, где насчитывается почти полсотни задержанных вылетов. Пассажиры отмененного рейса Москва — Анкара авиакомпании AJet жалуются на многочасовое ожидание и отсутствие нормальных условий.

В пять утра у нас должен был быть вылет, но люди ждали его в аэропорту уже с двух ночи. Нас кормили завтраками, что вылет вот-вот будет. За все это время нас один раз покормили, когда на борту уже начался дебош, один раз отправили в гостиницу на три часа, — высказался один из пассажиров.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты Сочи и Геленджика временно приостановили отправку и прием самолетов. По его словам, данное решение продиктовано необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, рэпер Баста не сумел вовремя прибыть на выступление в Ташкент из-за неполадок с воздушным судном, которое развернули в воздухе и направили обратно в Алма-Ату. Концерт, намеченный на 14 февраля в спорткомплексе «Юнусабад», пришлось перенести на 17 февраля.