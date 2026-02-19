Сочи и Геленджик «закрыли» небо для самолетов Росавиация: в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на полеты

Аэропорты Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на выпуск и прием воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, такая мера была принята для безопасности полетов.

Аэропорты Сочи, Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее снежный циклон стал причиной массовой отмены почти 30 рейсов в столичных аэропортах. Отмены затронули как прилетающие, так и вылетающие воздушные суда, в том числе семи зарубежных перевозчиков. Несмотря на сложные метеоусловия, за два часа — с 14:00 до 16:00 — аэропорты Московского региона, включая Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сумели обслужить 78 самолетов.

До этого пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку. По информации компании, борт приземлился во вьетнамском городе Ханой. При этом в самолете находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.