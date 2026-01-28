Появились новые подробности о подавшем сигнал бедствия российском самолете Подавший сигнал бедствия по пути в Иркутск Boeing успешно приземлился в Ханое

Пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, подавший сигнал бедствия на пути из Нячанга в Иркутск, успешно совершил незапланированную посадку, сообщили пресс-службе компании. По ее информации, борт приземлился во вьетнамском городе Ханое.

В сообщении говорится, на что на борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. По предварительным данным, пострадавших нет.

Самолет Boeing 757, выполняющий рейс ZF-2578 Нячанг — Иркутск, совершил незапланированную посадку в Ханое. Посадка прошла благополучно, в штатном режиме, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 757 готовится к экстренной посадке во Вьетнаме. По информации источника, воздушное судно подало сигнал бедствия над Ханоем, после чего начало вырабатывать топливо, совершая круги перед вынужденной посадкой. Это уже второй инцидент с указанным бортом за неделю.

До этого, 23 января, этот же самолет, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку на территории Китая после подачи сигнала бедствия. Причиной внештатной ситуации мог стать отказ одного из двигателей. Предварительно, воздушное судно сделало шесть кругов, прежде чем сесть в аэропорту Ланьчжоу.