Названа причина сигнала бедствия следовавшего из Пхукета в Барнаул самолета

Отказ одного из двигателей мог стать причиной сигнала бедствия самолета, следовавшего из Пхукета в Барнаул, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, Boeing 757-2Q8 авиакомпании Azur Air сделал шесть кругов над китайским аэропортом Ланьчжоу и приземлился.

До этого сообщалось, что выполняющий рейс Пхукет — Барнаул самолет подал сигнал бедствия. Boeing 757 вылетел из Таиланда около четырех часов назад. По данным источника, на борту находятся 238 пассажиров. Пресс-служба подтвердила, что рейс ZF-2998 готовится к незапланированной посадке.

Также самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия вскоре после взлета. Лайнер около часа сжигал топливо над городом, после чего совершил штатную посадку в аэропорту вылета. В компании причиной возврата назвали техническую неисправность, не представлявшую угрозы для полета.

До этого авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты в размере 1,3 млрд рублей после посадки самолета в поле в сентябре 2023 года. При этом ущерб от повреждений воздушного судна, по версии следствия, оценивается в 118,9 млн рублей. В результате столкновения самолета с землей были выведены из строя створка ниши шасси, три лопатки двигателя, а также колеса и тормозная система.