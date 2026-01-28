Российский авиалайнер подал сигнал бедствия второй раз за неделю Самолет Нячанг — Иркутск подал сигнал бедствия и готовится к посадке в Ханое

Пассажирский Boeing 757 российской чартерной авиакомпании Azur Air, выполняющий рейс из Нячанга в Иркутск, готовится к экстренной посадке во Вьетнаме, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, воздушное судно подало сигнал бедствия над Ханоем. Это уже второй инцидент с указанным бортом за неделю.

Пассажирский лайнер подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. метров. В настоящее время самолет вырабатывает топливо, совершая круги перед вынужденной посадкой в аэропорту вьетнамской столицы. На борту могут может находиться до 238 пассажиров.

Ранее, 23 января, этот же самолет, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул, совершил незапланированную посадку на территории Китая после подачи сигнала бедствия. Причиной внештатной ситуации мог стать отказ одного из двигателей. Предварительно, воздушное судно сделало шесть кругов, прежде чем сесть в аэропорту Ланьчжоу.

До этого самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, также подал сигнал бедствия вскоре после взлета. Лайнер около часа сжигал топливо над городом, после чего совершил штатную посадку в аэропорту вылета. В компании причиной возврата назвали техническую неисправность, не представлявшую угрозы для полета.