Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада

Почти 30 рейсов, в том числе семи иностранных авиакомпаний, отменены на прилет и вылет в аэропортах Московского региона, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия в виде снежного циклона.

Всего за два часа — с 14:00 до 16:00 — воздушные гавани Московского региона (Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский) успели обслужить 78 рейсов: 36 на вылет и 42 на прилет. С начала суток 19 февраля через аэропорты прошло 607 рейсов, среди которых 320 вылетов и 287 посадок. Однако непростые метеоусловия привели к сбоям в работе аэропортов.

На запасные аэродромы «ушли» восемь рейсов. Отменено на прилет и вылет 29 рейсов (в том числе семь рейсов иностранных авиакомпаний), — говорится в сообщении.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снежный циклон «Валли» обрушился на Москву. Он рассказал, что из-за мощного снегопада видимость в регионе ухудшилась до 600–1000 метров. Порывы ветра при этом составляют 12–14 м/с. Леус добавил, что наиболее сильные осадки пройдут с 09:00 до 17:00.