Самолет с Бастой развернули на полпути Баста не долетел до Ташкента из-за поломки самолета

Рэпер Баста не смог вовремя добраться до Ташкента на концерт из-за технических проблем с самолетом, сообщил РИА Новости представитель организаторов. Лайнер развернули на полпути, и артист вернулся в Алматы. Выступление было перенесено на 17 февраля.

Да-да, подтверждаю, все верно. Причина — неисправность самолета. Его на полпути развернули и вернули в Алматы. К сожалению, артист не успевает к концерту, — сказал собеседник.

Концерт должен был пройти 14 февраля в спорткомплексе «Юнусабад». Все купленные билеты остаются действительными.

Тем временем стало известно, что в Волгограде отменили концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на 20 февраля. Точная причина такого решения неизвестна. Несмотря на анонс, который до сих пор опубликован на сайте площадки, билеты приобрести уже нельзя.

До этого американский рэпер T. I. (Клиффорд Джозеф Харрис — младший) отменил свои концерты в России, запланированные на февраль 2026 года. Причиной отмены стали личные обстоятельства. Музыкант выразил надежду на возможность перенести выступления.