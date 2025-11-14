Баста, Кадышева, SHAMAN: кто заработает миллионы на новогодних корпоративах

Артисты говорят, что «ноябрь и декабрь год кормят». Для звезд шоу-бизнеса предпоследний и последний месяцы — самые прибыльные, за несколько дней можно заработать крупные суммы. Кого из знаменитостей хотят видеть в этом году на новогодних корпоративах заказчики, какие гонорары у артистов, где зарабатывают уехавшие за границу музыканты — в материале NEWS.ru.

Шура, Хлебникова, Буланова: кого еще хотят видеть зрители

Концертный директор Сергей Лавров в интервью NEWS.ru рассказал о трендах новогодних корпоративов — 2026: никакой политики, танцевальная музыка, интерес к 1990-м.

«На частных корпоративах люди хотят праздника, повышенным спросом пользуются артисты, которые не лезут в политику, а создают настроение и делают шоу. Большой популярностью в этом году пользуется певец Шура. Фриковатый, незатейливый — и ни одного политического слова. Его гонорар в предновогодние дни составляет 5 млн рублей», — поделился собеседник.

Шура Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Он добавил, что музыка 1990-х остается в моде. Графики расписаны у Кая Метова (гонорар от 1,5 млн рублей), «Руки Вверх!» (8 млн рублей), Леонида Агутина (5 млн рублей).

Востребованы любимые у зумеров артисты из 1990-х Татьяна Буланова (2,5 млн рублей) и Марина Хлебникова (1 млн рублей). Концертный директор исполнительницы хита «Чашка кофию» Данила Прайс не захотел говорить с NEWS.ru о суммах гонораров артистки, сославшись на коммерческую тайну. Однако он подтвердил, что у Хлебниковой в этом году расценки выросли.

«На данный момент в новогоднюю ночь у нас два мероприятия подряд, возможно, добавятся еще. В целом на декабрь — январь пока еще не плотно занято. Но обычно по корпоративам звонят в самый последний момент. И конечно, гонорары в предновогодние и праздничные дни гораздо выше, чем в обычное время», — сообщил Прайс.

По словам промоутера Лаврова, артисты с патриотическим имиджем (SHAMAN, Олег Газманов, Татьяна Куртукова) на Новый год не столь востребованы, их выступления чаще заказывают на государственные праздники или дни городов.

Татьяна Куртукова Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Столько стоят Билан, Баста, Полина Гагарина

Послушать вокал еще одной востребованной у зумеров певицы — «народницы» Надежды Кадышевой — на новогоднем корпоративе можно за 12–15 млн рублей. В этом году ее популярность буквально взлетела. Злые языки говорят, что ее успех скоро закончится, поэтому Надежда Никитична якобы пользуется моментом, работает много.

В декабре в комплексе «ЦСКА Арена» пройдет ее предпраздничный концерт. Стоимость билетов стартует от 3000 рублей, самые дорогие обойдутся в 30 тысяч. Когда билеты на официальных площадках закончатся, то у перекупщиков они будут дороже в два-три раза. На этом концерте певица и ее семья — муж, баянист и автор хитов Александр Костюк и сын Григорий — заработают предположительно 50 млн рублей. Сам новогодний праздник звезда зумеров встретит в семейном кругу.

В одном из столичных агентств по организации корпоративов NEWS.ru сообщили, что гонорар рэпера Басты составляет 18,5 млн рублей, возможно, в новогодние праздники вырастет до 20 млн. «У Басты стоимость обычного выступления на частном мероприятии составляет €150 тыс., прибавьте к этому налоги, получается 18 млн рублей», — подтвердил и Лавров.

Рэпер Баста Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

По данным проводящих корпоративы агентств, Григорий Лепс готов спеть за 8–10 млн рублей, Лолита выступит за 6 млн рублей, столько же стоит выступление Димы Билана. Полина Гагарина — за 8 млн рублей, певица Zivert — за 7. Ваня Дмитриенко, который сейчас на гребне успеха благодаря фиту и роману с юной актрисой Анной Пересильд, готов выступить за 5, Валерия — за 4,7 млн рублей, Лариса Долина — за 4,5 млн рублей, Мари Краймбрери — за 4.

По итогам 2025 года, по мнению Лаврова, больше остальных коллег по цеху денег на новогодних праздниках заработал Лепс. Он брал не только высокой ценой, но и большим количеством мероприятий. В нынешних ноябре и декабре артист тоже предполагает трудиться. 21 декабря он даст большой концерт на «Live Арена» — «Рождество с Григорием Лепсом». 31 декабря выступит в Barvikha Concert Hall с сольной программой на полтора часа. А уже 4 января планирует дать концерт в Сочи на курорте «Роза Хутор».

Чем ближе к дате бронирования корпоратива и к 31 декабря, тем цены выше и тем меньше вероятность того, что любимый артист будет свободен или согласится на легкий торг, уточнил Лавров.

Кто из звезд выступит за границей

Многие известные артисты, особенно переехавшие жить за границу, зарабатывают деньги в Дубае. В частности, в новогоднюю ночь в одном от дубайских отелей Валерий Меладзе выступит со своей женой — певицей Альбиной Джанабаевой. По данным Telegram-канала «Закулиска», они заработают на двоих 20 млн рублей. Компанию им составят ведущие Екатерина Варнава и комик Сергей Гудков, которые разделят между собой предположительно 12 млн рублей.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Забронировать столик в ресторане этого пятизвездочного отеля и встретить Новый год «в атмосфере роскоши и высокого стиля» стоит от €1863, то есть от 175 тыс. рублей по нынешнему курсу.

В Дубае споет и певица Валерия. Ее появление перед зрителями стоит организаторам €100 тыс. «Деньги уже получены вперед, это обычная практика у артистов», — сообщил NEWS.ru инсайдер.

Алсу, Тимати и Шура выступят 31 декабря на одном из крупнейших дубайских музыкальных фестивалей — Big Art Fest. Гонорары певицы и рэпера предположительно составят по 10 млн рублей, Шуры — 5 млн рублей. Стоимость билетов для зрителей на это статусное мероприятие составляет от 10 тыс. до 18,7 тыс. дирхам, в переводе на российские рубли — от 221 тыс. до 414 тыс. рублей.

2 января в Дубайской опере споет Леонид Агутин. Цены билетов на его концерт составляют от $170 до $566, по курсу Центробанка — от 16 до 50 тыс. рублей.

Сколько заработает Валерий Леонтьев за выступление на Пхукете

Еще одна популярная площадка у уехавших из РФ артистов и украинских звезд — Пхукет. 7 января на небольшой площадке Plumeria Event Space вместимостью не более 50 человек планирует дать концерт Валерий Леонтьев. Ведущим мероприятия станет певец Митя Фомин.

Валерий Леонтьев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Выступление Валерия Яковлевича сейчас стоит €100 тыс. Леонтьев — большой эксклюзив. И кто хочет его послушать, тот заплатит эту сумму, и неважно, сколько зрителей будет в зале. Недавно на закрытой вечеринке Леонтьева в Париже билеты продавались от €900, пришли триста человек, то есть организаторы неплохо заработали (общая стоимость выкупленных билетов составила на менее €270 тыс. — NEWS.ru)», — поделился с NEWS.ru источник.

Кто еще из звезд выступит на Пхукете

6 января в Lotus Arena на тайском острове выступит Светлана Лобода. 10 января там же обещает дать «прощальный концерт» рэпер Guf, заявивший о завершении сценической карьеры по состоянию здоровья. 11 января туда планирует приехать Валерий Меладзе. Этим концертом исполнитель хита «Самба белого мотылька» намерен открыть турне по Азии. После Пхукета Меладзе споет на Бали, в Сеуле и в Шанхае.

В январские праздники на Пхукете решила поработать и певица МакSим, она выступит на тайском острове 14 января.

