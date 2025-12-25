Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:29

Шарики из печени трески — всего 3 ингредиента: выглядит как конфета, а внутри — взрыв вкуса и пользы

Приготовьте изысканную и невероятно простую закуску всего из 3 ингредиентов — шарики из печени трески. Выглядят как конфеты — а внутри взрыв вкуса и пользы.

Закуска получается божественной: нежная, маслянистая и солоноватая печень трески идеально сочетается с нейтральным картофелем, создавая насыщенную и бархатистую текстуру, а свежая зелень добавляет яркий акцент. Беспроигрышный вариант для праздника.

Для приготовления понадобится: банка печени трески в собственном соку (примерно 200 г), 2-3 средние отварные картофелины и для украшения пучок свежей зелени или крошка из чипсов. Аккуратно слейте масло из банки с печенью, переложите печень в миску и разомните вилкой. Добавьте к печени тертый на мелкой терке картофель и черный перец (соль обычно не требуется, так как печень и так соленая). Тщательно перемешайте вилкой до получения однородной, пластичной массы. Сформируйте из нее небольшие аккуратные шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждый шарик в мелко нарезанной зелени или крошке из чипсов, чтобы он полностью покрылся шубкой. Выложите шарики на блюдо и слегка охладите перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить рулетики с селедкой на закуску на Новый год.

