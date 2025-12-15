Рольмопсы из сельди: немецкая рождественская закуска — рулетики с пикантной начинкой

Рольмопсы из сельди — это немецкая рождественская закуска, которая представляет собой рулетики с пикантной начинкой. Это сытно, красиво и очень просто в исполнении.

Вкус получается идеально сбалансированным: насыщенная солоноватая селедка сочетается с нежным сливочным сыром, а пикантные ноты хрустящих огурцов и оливок делают каждый кусочек интересным и многогранным.

Вам понадобится: 4 филе слабосоленой сельди, 150 г творожного или сливочного сыра, 2–3 соленых огурца, 15–20 оливок без косточек, укроп для подачи и деревянные шпажки. Огурцы и оливки мелко нарежьте кубиком и смешайте в миске с творожным сыром до однородности — это ваша начинка. Филе сельди разверните кожей вниз. Равномерно распределите 1–2 столовые ложки начинки вдоль всего филе. Аккуратно, но плотно сверните филе в рулетик, начиная с более широкого края. Закрепите каждый рулет деревянной шпажкой. Перед подачей дайте закуске 15–20 минут охладиться в холодильнике для уплотнения.

