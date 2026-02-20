Зимняя Олимпиада — 2026
Покупная селедка надоела, то слишком соленая, то горькая: мариную сама по-голландски — неописуемая вкуснота к картошке

Перестала покупать готовую селедку — теперь делаю сама, и результат всегда идеальный. Никакой горечи, пересола и неприятного запаха — только нежная, сочная рыбка, которая исчезает со стола первой. Получается удивительно ароматная селедка с легкой сладостью, цитрусовой ноткой и пряным послевкусием. Особенно вкусно с горячей картошкой, черным хлебом и каплей ароматного масла — настоящая домашняя классика.

Ингредиенты: сельдь свежемороженная — 2 шт., лук — 2 шт., лимон — 0,5 шт., сахар — 6 ч. л., соль — 6 ч. л., морковь — 1 шт., лавровый лист — 10–12 шт., черный перец горошком — 8–10 шт.

Приготовление: лимон нарезать тонкими кружочками, морковь натереть на крупной терке, лук нарезать кольцами. В чистую банку выложить слоями: немного лука, лавровый лист, щепотку моркови, кусочек лимона, по половине чайной ложки соли и сахара, немного перца, затем слой сельди. Повторять слои, слегка прижимая, пока банка не заполнится. Закрыть крышкой и убрать в холодильник на 2–3 дня. За это время рыба полностью промаринуется, станет мягкой, ароматной и сбалансированной по вкусу. Перед подачей можно добавить немного растительного масла.

Ранее мы делились рецептом бюджетного салата, от которого веет весной. Смешайте куриную грудку с яйцами и 3 ингредиентами.

