19 февраля 2026 в 18:05

Бюджетный салат, от которого веет весной, — легкий, свежий и очень вкусный. Смешайте куриную грудку с яйцами и 3 ингредиентами

Этот салат покоряет с первой ложки. Хрустящие овощи, нежная курица, сочные яйца и аромат зелени создают ощущение настоящей весны на тарелке. Легкий, некалорийный и при этом сытный — идеальный вариант для обеда или ужина. Простые продукты, минимум времени и максимум свежести.

Ингредиенты: свежие огурцы — 2 шт., редис — 4–5 шт., отварная куриная грудка — 200 г, яйца — 2 шт., зеленый горошек (консервированный) — 1 баночка, зеленый лук — небольшой пучок, укроп — 1 пучок, сметана — 4 ст. л., соль — по вкусу.

Огурцы нарезают тонкими полосками или соломкой. Редис режут кружочками или полукружьями. Вареные яйца нарезают кубиками, куриную грудку разбирают на волокна. С горошка сливают жидкость. Зеленый лук и укроп мелко шинкуют, слегка присаливают, чтобы зелень стала ароматнее. Все ингредиенты соединяют в салатнице, аккуратно перемешивают, солят по вкусу и заправляют сметаной или натуральным йогуртом.

Ранее мы делились рецептом из банки горошка и свеклы. Хит из самых обычных продуктов.

