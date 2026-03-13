Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 08:13

Трачу 20 минут на этот теплый салат — и получаю идеальный баланс сытости и свежести. Основа из овощей, яркая заправка и пикантные орешки

Фото: D-NEWS.ru
Это блюдо — доказательство того, что из доступных продуктов можно создать кулинарный шедевр. Замороженная стручковая фасоль, капуста и сезонные овощи превращаются в ресторанный теплый салат благодаря продуманной технике и двум волшебным акцентам.

Что понадобится

Капуста белокочанная (300 г), стручковая фасоль (замороженная, 200 г), огурец свежий (1 шт., крупный), салат листовой (пучок, 50 г), базилик свежий (пучок, 15 г), орехи кедровые (3 ст. л.), масло оливковое (2 ст. л. + для тушения), соль, перец черный молотый.

Как я его готовлю

В сковороду наливаю ложку оливкового масла, выкладываю шинкованную капусту, добавляю 3–4 столовые ложки воды, слегка солю и тушу под крышкой на медленном огне 15–20 минут до мягкости. Параллельно в кипящей подсоленной воде отвариваю стручковую фасоль 3–5 минут — она должна быть упругой, но не сырой. Сразу откидываю на дуршлаг и, чтобы сохранить яркий изумрудный цвет, ополаскиваю холодной водой. Даю овощам немного остыть, они должны быть теплыми, но не обжигающими.

Огурец нарезаю тонкой соломкой. Листья салата промываю, обсушиваю и аккуратно рву руками. Большую часть базилика мелко режу, оставляя несколько листочков для подачи. На сухой сковороде быстро, буквально 1–2 минуты, обжариваю кедровые орешки до легкого золотистого оттенка и появления орехового аромата, сразу пересыпаю их в отдельную пиалу, чтобы они не подгорели.

В просторной салатнице соединяю теплую капусту и стручковую фасоль. Добавляю к ним почти весь нарезанный базилик, сбрызгиваю столовой ложкой качественного оливкового масла первого отжима, приправляю солью и перцем по вкусу и осторожно перемешиваю. Непосредственно перед подачей добавляю к теплой овощной смеси нарезанный огурец и листья салата. Аккуратно, складывающими движениями, все объединяю, стараясь не помять зелень. Выкладываю салат, посыпаю подрумяненными кедровыми орешками и украшаю оставшимися листиками базилика.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

