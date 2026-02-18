Банку горошка мешаю со свёклой: полезный и вкусный салат. Хит из самых обычных продуктов

Простой салат из доступных продуктов, который выручает и к ужину, и к празднику. Готовится за 10 минут, получается ярким, сочным и очень гармоничным по вкусу. А маринованные корнишоны добавляют ту самую пикантную нотку, из-за которой хочется брать добавку. Нежная свёкла, яйца и сыр соединяются с зелёным горошком, чесноком и хрустящими огурчиками в сбалансированное, сытное и полезное блюдо.

Ингредиенты: варёная свёкла — 2 шт., твёрдый или полутвёрдый сыр — 100 г, варёные яйца — 2 шт., зелёный горошек — 4 ст. л., маринованные корнишоны — 3–4 шт., чеснок — 3 зубчика, зелень — по вкусу, сметана и майонез — поровну, соль, чёрный молотый перец — по вкусу.

Свёклу, яйца и сыр натирают на крупной тёрке, корнишоны нарезают мелким кубиком, зелень измельчают, чеснок пропускают через пресс. Всё складывают в салатник, добавляют горошек, заправляют смесью сметаны и майонеза, солят, перчат и тщательно перемешивают до однородности. Перед подачей дают настояться 15–20 минут в холодильнике.

