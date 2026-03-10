Зимняя Олимпиада — 2026
Мешаю банку горошка, яйца и тунца — питательный салат для сытости и похудения. Простой рецепт

Иногда самый простой набор продуктов превращается в отличный полезный салат. Тунец дает много белка, яйца добавляют сытость, а свежий огурец и зеленый горошек делают вкус свежим и легким. Такой салат подходит для завтрака, легкого ужина или перекуса — он хорошо насыщает и не перегружает.

Ингредиенты: тунец в собственном соку — 1 банка, яйца — 2 шт., свежий огурец — 1 шт., зеленый горошек — 1 банка. Заправка: сметана или легкий майонез — 1–2 ст. л., горчица — 1/2 ч. л., соль — щепотка.

Яйца отваривают и нарезают небольшими кубиками. Огурец режут мелко или полукольцами. Тунец слегка разминают вилкой, предварительно слив жидкость. Все ингредиенты соединяют в миске, добавляют зеленый горошек и аккуратно перемешивают с заправкой из сметаны, горчицы и соли.

По желанию можно добавить свежую зелень, немного лимонного сока или листья салата. Получается легкий, свежий и очень питательный салат, который отлично подходит для тех, кто следит за питанием.

Ранее мы делились рецептами 3 самых вкусных яичниц. Шакшука, с беконом и с жареным луком. Простые блюда для завтрака.

