28 февраля 2026 в 20:28

Соединяю баночку тунца с нарезанным яблоком и по-быстрому готовлю хрустящий салат к ужину

Фото: D-NEWS.ru
Соединяю баночку тунца с нарезанным яблоком и по-быстрому готовлю хрустящий салат к ужину. Варить для него ничего не нужно, идеально подходит как самостоятельное блюдо или легкий ужин.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного тунца, 300 г белокочанной капусты, 1 крупная морковь, 1 свежий огурец, 1 кисло-сладкое яблоко, 3–4 ст. л. майонеза, соль, черный перец по вкусу.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Морковь очистите и натрите на крупной терке. Огурец и яблоко нарежьте тонкой соломкой. С тунца слейте жидкость и разомните его вилкой на небольшие кусочки. В большой миске соедините подготовленную капусту, морковь, огурец, яблоко и тунец. Посолите, поперчите по вкусу. Заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте. Для более насыщенного вкуса дайте салату постоять в холодильнике 15–20 минут перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Чайка» — всегда для него храню дома баночку горошка.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
тунец
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
