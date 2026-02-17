Всегда храню дома баночку горошка ради салата «Чайка»: с ним не нужно готовить гарнир к ужину

Всегда храню дома баночку горошка ради салата «Чайка»: с ним не нужно готовить гарнир к ужину

Всегда храню дома баночку горошка ради салата «Чайка». С ним не нужно готовить гарнир к ужину, поскольку салат за счет своей сытости легко его заменяет. Этот простой микс готовится за пять минут и состоит всего из трех основных ингредиентов.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного зеленого горошка, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, соль и черный перец по вкусу. Яйца и сыр натрите на средней терке. В миске смешайте горошек, тертые яйца и сыр. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, еще раз перемешайте. Салат можно подавать сразу, но если дать ему настояться 15-20 минут в холодильнике, вкусы лучше объединятся.

Это блюдо станет вашей палочкой-выручалочкой к ужину после работы — сытно, вкусно и без лишних хлопот!

Ранее стало известно, как приготовить вкуснющий салат с маринованными опятами: не ждите праздников, побалуйте себя сейчас.