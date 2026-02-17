Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 19:32

Всегда храню дома баночку горошка ради салата «Чайка»: с ним не нужно готовить гарнир к ужину

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Всегда храню дома баночку горошка ради салата «Чайка». С ним не нужно готовить гарнир к ужину, поскольку салат за счет своей сытости легко его заменяет. Этот простой микс готовится за пять минут и состоит всего из трех основных ингредиентов.

Для приготовления понадобится: 1 банка консервированного зеленого горошка, 3 вареных яйца, 150 г твердого сыра, майонез, соль и черный перец по вкусу. Яйца и сыр натрите на средней терке. В миске смешайте горошек, тертые яйца и сыр. Добавьте майонез, соль и перец по вкусу, еще раз перемешайте. Салат можно подавать сразу, но если дать ему настояться 15-20 минут в холодильнике, вкусы лучше объединятся.

Это блюдо станет вашей палочкой-выручалочкой к ужину после работы — сытно, вкусно и без лишних хлопот!

Ранее стало известно, как приготовить вкуснющий салат с маринованными опятами: не ждите праздников, побалуйте себя сейчас.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат с блинчиками, ветчиной, сыром и грибами — готовим за 20 минут
Семья и жизнь
Салат с блинчиками, ветчиной, сыром и грибами — готовим за 20 минут
Вместо «Мимозы» у меня теперь закусочный торт: пачка теста и банка консервов — вкусно и просто
Общество
Вместо «Мимозы» у меня теперь закусочный торт: пачка теста и банка консервов — вкусно и просто
Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой
Семья и жизнь
Цветные блины: сделайте Масленицу незабываемой
Забыли про сырники, готовим простые творожные бабки: нежные и быстрые
Семья и жизнь
Забыли про сырники, готовим простые творожные бабки: нежные и быстрые
Соединяю мясо с картошкой, получаются отбивные «Медвежья лапа»: горячее из обычных продуктов
Общество
Соединяю мясо с картошкой, получаются отбивные «Медвежья лапа»: горячее из обычных продуктов
салаты
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США стянули силы на Ближний Восток
«Бьют по голове»: киевские активисты кошмарят репортеров из России в Женеве
США дали Ирану две недели на предложения по нерешенным вопросам
Тела трех погибших обнаружили под завалами здания в Ленобласти
Младенец едва не умер от наращенного ногтя матери
Россиянин истыкал ножом сожительницу на глазах у прохожих
Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше
Захарова рассказала, как празднует китайский Новый год
В РКН подсчитали число экстремистских групп в Telegram
Переговоры по Украине в Женеве завершились спустя четыре часа
Минимум 13 человек пострадали при мощном взрыве в церкви
Мертвец «помогал» уклонистам бежать с Украины за $15 тыс.
Защита Богомолова, проблемы со здоровьем, театр: как живет Александр Збруев
«Циркон» ответил за Брянск и Белгород, «Маска» без Тодоренко: что дальше
Нейросеть расшифровала предсказание Нострадамуса для России
Дырявая ПВО: «Цирконы» ударили по подстанции «Киевская» — Patriot не помог
Автор «сокрушительных» санкций против России раскритиковал Трампа
Посол Трампа поссорил США с Бельгией
Таможенники устроили бизнес на «инсайдерской торговле»
Гендиректор «Ювентуса» Комолли дисквалифицирован за конфликт с судьей
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.