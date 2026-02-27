Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 19:28

Не знала куда деть тунец, пока не попробовала салат «Морское изобилие»: теперь частый гость на столе

Фото: D-NEWS.ru
Не знала куда деть консервированный тунец, пока не попробовала салат «Морское изобилие». Теперь он частый гость на столе!

Его вкус поражает гармонией: картофель создает мягкую основу, тунец добавляет насыщенную морскую нотку, белки дают упругую текстуру, крабовые палочки — легкую сладость и яркий акцент, а желтки завершают композицию нежной, бархатистой крошкой.

Для приготовления понадобится: 4 вареные картофелины, 1 банка консервированного тунца, 3 вареных яйца, 200 г крабовых палочек, майонез, соль, перец. Картофель натрите на крупной терке. У яиц отделите белки от желтков. Белки натрите на мелкой терке, желтки разомните вилкой. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками. Тунец разомните вилкой. На плоское блюдо выложите первый слой — тертый картофель, слегка посолите, поперчите и смажьте майонезом. Вторым слоем выложите тунца, равномерно распределяя, смажьте майонезом. Третий слой — тертые белки, снова майонез. Четвертый слой — крабовые палочки, майонез. Завершающий, пятый слой — тертые желтки, которые уже не смазываются майонезом. Уберите салат в холодильник на 2-3 часа для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить салат из свеклы — быстрая замена селедки под шубой.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
