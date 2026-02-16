Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: быстрая замена «Селедки под шубой» — салат на каждый день

Открыт рецепт быстрой и легкой замены «Селедке под шубой» — салата на каждый день, который сохраняет дух классики, но готовится за 15 минут без долгой сборки слоев. Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас!

Салат сочетает в себе все ключевые компоненты: сладковатую вареную свеклу, соленую селедку, хрустящий маринованный лук и свежую зелень, но подается в смешанном виде.

Для приготовления понадобится: 1 вареная свекла, филе слабосоленой селедки (около 200 г), 1 небольшая красная луковица, 3-4 ст. л. консервированного зеленого горошка, пучок свежей зелени, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу.

Рецепт: свеклу очистите и нарежьте небольшими кубиками. Селедку нарежьте кубиками аналогичного размера. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и для удаления горечи замаринуйте на 5-10 минут в смеси 1 ст. л. уксуса 9% и 1 ч. л. сахара, затем промойте холодной водой и отожмите. Зелень мелко порубите. В салатнице соедините свеклу, селедку, лук, горошек и зелень. Заправьте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу.

