Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:30

Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас: быстрая замена «Селедки под шубой» — салат на каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Открыт рецепт быстрой и легкой замены «Селедке под шубой» — салата на каждый день, который сохраняет дух классики, но готовится за 15 минут без долгой сборки слоев. Не ждите праздников, побалуйте себя сейчас!

Салат сочетает в себе все ключевые компоненты: сладковатую вареную свеклу, соленую селедку, хрустящий маринованный лук и свежую зелень, но подается в смешанном виде.

Для приготовления понадобится: 1 вареная свекла, филе слабосоленой селедки (около 200 г), 1 небольшая красная луковица, 3-4 ст. л. консервированного зеленого горошка, пучок свежей зелени, 2-3 ст. л. растительного масла, соль, черный перец по вкусу.

Рецепт: свеклу очистите и нарежьте небольшими кубиками. Селедку нарежьте кубиками аналогичного размера. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами и для удаления горечи замаринуйте на 5-10 минут в смеси 1 ст. л. уксуса 9% и 1 ч. л. сахара, затем промойте холодной водой и отожмите. Зелень мелко порубите. В салатнице соедините свеклу, селедку, лук, горошек и зелень. Заправьте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу.

Ранее стало известно, как приготовить салат с куриной печенью и маринованными огурцами.

Проверено редакцией
Читайте также
Грузинские гренки с сулугуни и кинзой: хлеб, сыр, зелень — пальчики оближешь, а готовятся за 5 минут
Общество
Грузинские гренки с сулугуни и кинзой: хлеб, сыр, зелень — пальчики оближешь, а готовятся за 5 минут
Капуста, яйцо и ложка муки — жарю лепешки с сюрпризом. Нежные, сочные, исчезают со сковороды моментально
Общество
Капуста, яйцо и ложка муки — жарю лепешки с сюрпризом. Нежные, сочные, исчезают со сковороды моментально
Постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки
Общество
Постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки
Салат «Иммунитет» со свеклой — зарядит энергией и поможет справиться с весенним авитаминозом
Общество
Салат «Иммунитет» со свеклой — зарядит энергией и поможет справиться с весенним авитаминозом
4 ингредиента — и «Селедочный хит» готов: полезный салат, которым хочется объедаться
Общество
4 ингредиента — и «Селедочный хит» готов: полезный салат, которым хочется объедаться
салаты
рецепты
селедка
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
«По-другому невозможно»: Песков поддержал слова Фицо о нефтяном шантаже
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.