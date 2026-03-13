Вкусный салат «Татарский» — слоеное роскошество: хоть к празднику, хоть на особый ужин

«Татарский» слоеный салат — сытное и яркое блюдо из самых простых продуктов. Стоит поставить его на стол, и гости сразу просят рецепт, потому что вкус получается очень насыщенным.

Я готовлю этот салат и с курицей, и с говядиной — получается одинаково вкусно. Его можно собрать как обычный слоеный салат, а можно сделать красивым «тортом», выложив все в кулинарное кольцо. Так он выглядит аккуратно и празднично.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт. (500–600 г), морковь — 2 шт. (200 г), лук — 1 шт. (150 г), отварная говядина или курица — 180–200 г, шампиньоны — 180–200 г, маринованные или соленые огурцы — 2 шт. (150 г), грецкие орехи — 80–100 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 120 г, сметана или натуральный йогурт — 120 г, зерна граната и укроп для украшения.

Картофель и морковь отварить, очистить и натереть. Лук обжарить до мягкости, затем добавить шампиньоны и готовить до золотистости. Мясо нарезать мелко, огурцы натереть, орехи подсушить на сковороде и порубить. Салат выкладывать слоями: картофель с соусом, мясо, грибы с луком и чесноком, огурцы, морковь. Сверху посыпать орехами, украсить зеленью и гранатом и убрать в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

