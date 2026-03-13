Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 16:02

Вкусный салат «Татарский» — слоеное роскошество: хоть к празднику, хоть на особый ужин

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Татарский» слоеный салат — сытное и яркое блюдо из самых простых продуктов. Стоит поставить его на стол, и гости сразу просят рецепт, потому что вкус получается очень насыщенным.

Я готовлю этот салат и с курицей, и с говядиной — получается одинаково вкусно. Его можно собрать как обычный слоеный салат, а можно сделать красивым «тортом», выложив все в кулинарное кольцо. Так он выглядит аккуратно и празднично.

Ингредиенты: картофель — 3–4 шт. (500–600 г), морковь — 2 шт. (200 г), лук — 1 шт. (150 г), отварная говядина или курица — 180–200 г, шампиньоны — 180–200 г, маринованные или соленые огурцы — 2 шт. (150 г), грецкие орехи — 80–100 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 120 г, сметана или натуральный йогурт — 120 г, зерна граната и укроп для украшения.

Картофель и морковь отварить, очистить и натереть. Лук обжарить до мягкости, затем добавить шампиньоны и готовить до золотистости. Мясо нарезать мелко, огурцы натереть, орехи подсушить на сковороде и порубить. Салат выкладывать слоями: картофель с соусом, мясо, грибы с луком и чесноком, огурцы, морковь. Сверху посыпать орехами, украсить зеленью и гранатом и убрать в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Ранее мы делились рецептом вкусного ужина. Куриные шницели и макароны по-итальянски. Продукты самые простые, но получается очень интересно.

Проверено редакцией
Читайте также
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Хачапури больше не делаю. Сыр, зелень и лаваш — вот и всё, что нужно для этих конвертиков: хоть на завтрак, хоть на ужин
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Общество
Когда надоели скучные бутерброды: японский сэндвич сандо за 15 минут. Хрустящая колбаса в «панцире» и тающий соус
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Общество
Шелуха больше не в моде, крашу яйца на Пасху по-новому. Выглядят как горошинки мимозы — яркие, желтые, нарядные
Салат с печенью трески — как из ресторана! Готовим за 15 минут без майонеза
Семья и жизнь
Салат с печенью трески — как из ресторана! Готовим за 15 минут без майонеза
Забудьте про сухие куриные котлеты! Эти пожарские — сочные, как облако, и хрустящие, как круассан
Общество
Забудьте про сухие куриные котлеты! Эти пожарские — сочные, как облако, и хрустящие, как круассан
салаты
мясо
закуски
грибы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские моряки перестали выходить на связь у берегов Японии
В Финляндии ответили, появится ли у страны ядерная бомба
Развеян распространенный миф о вреде снотворных средств
«Дела плохи»: эксперт допустил непредсказуемый эффект отмены санкций США
Военный обозреватель раскрыл, откуда Иран сможет ударить по Калифорнии
В Госдуме ответили, что грозит Украине за удары по больнице в ДНР
Lufthansa отменила сотни рейсов из Франкфурта-на-Майне и Мюнхена
«Все по-честному»: Трамп объяснил «небольшую помощь» России Ирану
Правнучку Хрущева Нину внесли в перечень иноагентов
Хаски покусала хозяина и в тот же день напала на двух детей
Евросоюз испугался Ирана в Ормузском проливе
Масштабные поиски в Звенигороде пока не сворачивают
Задорожная напугала фанатов откровениями в соцсетях
«Необразованные и чмошные»: Кушанашвили раскритиковал современную молодежь
Россиянам назвали главные причины роста платежей за ЖКУ
Люди пострадали при пожаре в подмосковном пансионате
В Германии раскрыли запасной план Трампа в случае затяжной войны с Ираном
Патриарх Сербский попросил Путина и Трампа защитить сербов в Косово
В Брянской области вынесли приговор экс-замгубернатору за взятку
Юрист объяснила, как безопасно снять дачу на лето
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.