Салат с печенью трески — как из ресторана! Готовим за 15 минут без майонеза

Печень трески превращает обычный салат в праздничное блюдо. Нежная, маслянистая, с легким морским ароматом, она идеально сочетается с вареными яйцами, картофелем и свежим огурцом. А главное — никакого майонеза, только натуральный вкус и польза. Этот салат готовится за 15 минут, а выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Отварите 3 картофелины и 3 яйца до готовности. Остудите, очистите и нарежьте кубиками. Один свежий огурец (можно заменить на соленый для более яркого вкуса) нарежьте тонкими полукольцами или кубиками. Пучок зеленого лука и пучок укропа мелко порубите.

Откройте банку печени трески (200–250 г). Слейте половину масла в отдельную емкость — оно пригодится для заправки. Саму печень разомните вилкой на крупные кусочки, не превращая в паштет. Соедините в миске картофель, яйца, огурец, зелень и печень трески. Аккуратно перемешайте.

Для заправки смешайте слитое масло от печени с 1 ч. л. лимонного сока, щепоткой соли и перца. Заправьте салат, еще раз аккуратно перемешайте. Подавайте сразу, украсив зеленью или дольками лимона.

Совет: если хотите более пикантный вкус, добавьте в салат мелко нарезанную красную луковицу или горсть маслин — они отлично дополнят вкус печени трески.

