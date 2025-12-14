Врач рассказал, чем полезна печень трески и кому она нужна на тарелке

Печень трески для многих до сих пор остается вкусом детства: баночка на праздник, теплый хлеб, немного свежего лука. Вопрос: «Чем полезна печень трески?» сегодня звучит особенно часто, потому что продукт одновременно и деликатес, и серьезный источник жиров и витаминов. Разобраться, чем она хороша и как правильно ее есть, важно, чтобы получать пользу без лишнего риска.

Что это за продукт

Печень трески — это жирный субпродукт атлантической трески, богатый рыбьим жиром и витаминами. В СССР консервированная печень трески стала популярна в середине XX века, ее считали ценным источником витаминов A и D и рекомендатовали употреблять в пищу даже детям и беременным в качестве меры профилактики авитаминоза и рахита.

Чем полезна печень трески

Чем полезна печень трески для организма: в ней много омега‐3, витаминов A, D, E и легкоусвояемого жира, поэтому она поддерживает иммунитет, кожу, зрение и суставы. Всего 25–30 г консервированной печени способны покрыть суточную потребность в омега‐3, но из‐за высокой калорийности и жирности важна умеренность порций.

Возможный вред и кому быть осторожными

Из‐за высокого содержания жира и витаминов в жирорастворимой форме продукт не рекомендуется людям с заболеваниями печени, почек, желчного пузыря, сердца и сосудов без консультации врача. Печень трески противопоказана при аллергии на рыбу и морепродукты, а при лишнем весе и низком давлении ее советуют ограничивать.

В каком виде продается и как есть

Сегодня на полках магазинов печень трески чаще всего встречается в виде консервов в масле — цельными или нарезанными ломтиками бледно‐розового цвета. Ее можно есть прямо из банки, но вкуснее и полезнее сочетать с овощами и злаками, чтобы сбалансировать жирность блюда.

Куда добавляют печень трески

Чаще всего печень используют в салатах: с картофелем, яйцом, рисом, свежим или маринованным огурцом, зеленым луком. Ее кладут на бутерброды и тарталетки, добавляют в нежные паштеты с творожным сыром и вареными яйцами или в теплые салаты с запеченным картофелем и зеленью.

Печень трески — продукт, который при разумной порции легко превращается из просто ностальгической консервы в действительно полезный деликатес. Главное — помнить, чем полезна печень трески и кому она противопоказана, и тогда маленькая баночка время от времени будет работать на здоровье, а не во вред.

