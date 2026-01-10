Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 08:44

Масло, мука и какао! Готовлю печенье «Серпантин» с красивым двухцветным узором. Хрустит и тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Такое печенье пекли еще наши бабушки, и оно никогда не выходит из моды. Его простой, но эффектный вид, насыщенный масляный вкус и приятная рассыпчатость делают его вечным фаворитом на домашней кухне. Это та выпечка, которую всегда ждут в гости.

Мягкое сливочное масло (300 г) взбиваю миксером с сахарной пудрой (180 г) в пышную светлую массу. Добавляю одно яйцо и ванильный экстракт (1,5 ч. л.), снова взбиваю. Просеиваю муку (360 г) со щепоткой соли. Постепенно, на низкой скорости миксера, ввожу муку в масляную смесь. Замешиваю гладкое однородное тесто. Делю тесто на две равные части. В одну часть всыпаю просеянное какао-порошок (30 г) и тщательно вымешиваю до равномерного шоколадного цвета. Оба кома теста (светлое и шоколадное) заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто по очереди раскатываю в два одинаковых прямоугольных пласта толщиной около 5 мм. Аккуратно накладываю один пласт на другой. Слегка прокатываю скалкой для сцепления. Теперь аккуратно, но плотно сворачиваю двойной пласт в тугой рулет. Заворачиваю рулет в пленку и убираю в холодильник минимум на 4 часа (можно на ночь). Разогреваю духовку до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Очень острым тонким ножом нарезаю холодный рулет на кружочки толщиной 2–3 мм. Выкладываю их на противень. Выпекаю 7–9 минут ровно до момента, когда края слегка подрумянятся. Перекладываю на решетку, даю полностью остыть.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Не жарю, а томлю: мидии в сливочном соусе с тимьяном. Нежнейшее блюдо для романтического ужина
Общество
Не жарю, а томлю: мидии в сливочном соусе с тимьяном. Нежнейшее блюдо для романтического ужина
Проще, чем уха: варю рыбный рассольник. Перловка, огурцы и белое филе создают идеальный баланс вкуса
Общество
Проще, чем уха: варю рыбный рассольник. Перловка, огурцы и белое филе создают идеальный баланс вкуса
ПП-пирог на творожном тесте с курицей и грибами: скрасит завтраки, перекусы и диеты
Общество
ПП-пирог на творожном тесте с курицей и грибами: скрасит завтраки, перекусы и диеты
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Семья и жизнь
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Творог, овсянка, банан и яблоко! Пеку полезное печенье без сахара и муки. Идеально для перекуса
Общество
Творог, овсянка, банан и яблоко! Пеку полезное печенье без сахара и муки. Идеально для перекуса
еда
рецепты
печенье
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как вернуться к работе после новогодних каникул: лучшие рецепты детокса
В Финляндии рассказали о тайном проекте с ядерным оружием
Пушков уличил Каллас в лживых обвинениях
За два часа над Россией сбили восемь БПЛА
Стало известно количество попыток США провести санкции против России
Пять штатов США подали иск против администрации Трампа
Россияне жалуются на сбой в Telegram
Юрист раскрыл детали штрафов за переводы денег на карту
Киеву предрекли превращение в «город-призрак» после заявления Кличко
В Госдуме рассказали, что делать с новогодней елкой после праздников
Непогода в Москве срывает планы авиапассажиров
Роботы заменят мигрантов на стройках? Кого ИИ оставит без работы в 2026-м
Овечкин обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ
Рубль был признан эталоном защиты от фальшивок
Гол Овечкина дал «Вашингтону» разгромить «Чикаго» в НХЛ
Стала известна дата нового заседания СБ ООН по Украине
Операция «Антиоливье»: салат «Просветление» за 10 минут!
Трамп раскрыл, куда США не хотят допускать Россию
Ватикан пытался спасти Мадуро от ареста
«Три ключевых объекта»: российские дроноводы нанесли серьезный урон ВСУ
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.