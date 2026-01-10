Масло, мука и какао! Готовлю печенье «Серпантин» с красивым двухцветным узором. Хрустит и тает во рту

Такое печенье пекли еще наши бабушки, и оно никогда не выходит из моды. Его простой, но эффектный вид, насыщенный масляный вкус и приятная рассыпчатость делают его вечным фаворитом на домашней кухне. Это та выпечка, которую всегда ждут в гости.

Мягкое сливочное масло (300 г) взбиваю миксером с сахарной пудрой (180 г) в пышную светлую массу. Добавляю одно яйцо и ванильный экстракт (1,5 ч. л.), снова взбиваю. Просеиваю муку (360 г) со щепоткой соли. Постепенно, на низкой скорости миксера, ввожу муку в масляную смесь. Замешиваю гладкое однородное тесто. Делю тесто на две равные части. В одну часть всыпаю просеянное какао-порошок (30 г) и тщательно вымешиваю до равномерного шоколадного цвета. Оба кома теста (светлое и шоколадное) заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто по очереди раскатываю в два одинаковых прямоугольных пласта толщиной около 5 мм. Аккуратно накладываю один пласт на другой. Слегка прокатываю скалкой для сцепления. Теперь аккуратно, но плотно сворачиваю двойной пласт в тугой рулет. Заворачиваю рулет в пленку и убираю в холодильник минимум на 4 часа (можно на ночь). Разогреваю духовку до 200 °C. Противень застилаю пергаментом. Очень острым тонким ножом нарезаю холодный рулет на кружочки толщиной 2–3 мм. Выкладываю их на противень. Выпекаю 7–9 минут ровно до момента, когда края слегка подрумянятся. Перекладываю на решетку, даю полностью остыть.

