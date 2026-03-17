Хачапури без духовки и дрожжей: рецепт для занятых хозяек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие считают, что идеальный хачапури — это прерогатива печи и долгой работы с дрожжевым тестом. Но настоящая грузинская кухня хранит и более простые секреты для домашнего уюта. Например, рецепт хачапури на жидком тесте, который выпекается на обычной сковороде, знаком далеко не всем. Это идеальный вариант для быстрого завтрака или когда хочется порадовать близких ароматной выпечкой без лишних хлопот.

Чтобы приготовить этот редкий вариант хачапури, понадобятся: крупное яйцо, жирная сметана (3 ст. л.), пшеничная мука (2 ст. л. с горкой), разрыхлитель (1/4 ч. л.), щепотка соли и сахар на кончике ножа для баланса вкуса. Для начинки берут 100 г сулугуни, но главный секрет — добавление 30 г обычного плавленого сыра, который делает текстуру невероятно нежной. Тесто замешивают венчиком до состояния густой сметаны. Половину выливают на разогретую и смазанную маслом сковороду, сверху выкладывают сырную начинку и заливают оставшимся тестом. Жарят под крышкой на медленном огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовый хачапури получается с хрустящей корочкой снаружи и тягучей сливочной начинкой внутри. Такой способ приготовления — настоящая находка для тех, кто ценит свое время. Ведь грузинская кухня славится не только сложными многочасовыми блюдами, но и такими вот быстрыми, но невероятно вкусными решениями.

  • Калорийность на 100 г: 260 ккал.

  • БЖУ: 9,5/15,8/18,5.

В дни сухоядения балую себя салатом «Сборный»: с сухофруктами и яблочной заправкой
Александра Вкусова
