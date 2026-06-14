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14 июня 2026 в 14:45

Холодные закуски из кабачков: 5 вкусных и простых рецептов на каждый день

Холодные закуски из кабачков Холодные закуски из кабачков Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Кабачки летом — это настоящая палочка-выручалочка. Из них получаются отличные холодные закуски, которые готовятся быстро, не требуют плиты или требуют минимально, а в холодильнике становятся только вкуснее. Свежие, хрустящие, с чесноком, зеленью или перчинкой — они прекрасно идут и к шашлыку, и к картошке, и просто с хлебом. Собрали 5 самых любимых вариантов, которые всегда выручают, когда хочется чего-то легкого и полезного.

Рецепт № 1. Маринованные кабачки с чесноком и укропом — хрустящая классика

Возьмите 2 молодых кабачка примерно на 600 г, нарежьте их тонкими кружочками или длинными пластинами. Посыпьте 1 ч. л. соли, оставьте на 20 минут, чтобы пустили сок, затем слегка отожмите. Добавьте 4-5 измельченных зубчиков чеснока, большой пучок рубленого укропа, 3 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. яблочного уксуса, 0,5 ч. л. сахара и черный перец по вкусу. Хорошо перемешайте, переложите в банку или контейнер и уберите в холодильник минимум на 2 часа, лучше на ночь.

Такие кабачки получаются очень ароматными, с приятной кислинкой.

  • Совет: чем тоньше нарежете кабачки, тем быстрее они промаринуются и будут вкуснее.

Рецепт № 2. Кабачковый салат с чесноком и свежей зеленью — за 15 минут

Натрите на крупной терке 500 г молодых кабачков, слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, большой пучок рубленого укропа и петрушки, 1 небольшой красный лук полукольцами. Заправьте 3 ст. л. сметаны или греческого йогурта, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. лимонного сока, солью и черным перцем. Хорошо перемешайте и дайте настояться в холодильнике 20–30 минут.

Салат выходит свежим, легким и очень ароматным — отличная закуска к мясу или рыбе.

  • Совет: добавляйте сметану непосредственно перед подачей.

Рецепт № 3. Рулетики из кабачков с творожной начинкой — нежные и праздничные

Нарежьте 2-3 кабачка тонкими длинными пластинами вдоль. Обжарьте их на сухой сковороде по 30–40 секунд с каждой стороны или запеките 5 минут в духовке при 180 °C, чтобы стали мягче, затем остудите. Для начинки смешайте 200 г мягкого творога, 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. рубленого укропа, 1 ст. л. сметаны и щепотку соли. На каждую пластину выложите ложку начинки и сверните рулетиком. Уберите в холодильник на 30–40 минут.

Рецепты закусок из кабачков Рецепты закусок из кабачков Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рулетики получаются красивыми, нежными и очень сытными благодаря творогу.

  • Совет: для яркости можно добавить в начинку мелко нарезанный красный перец или свежий огурец.

Рецепт № 4. Корейский салат из кабачков — острый и ароматный

Нарежьте 500 г кабачков тонкой соломкой или натрите на корейской терке. Посолите 1 ч. л. соли, оставьте на 15 минут, отожмите. Добавьте 1 морковь, натертую соломкой, 3 зубчика чеснока через пресс, 1 ч. л. молотой паприки, 0,5 ч. л. острого перца, 1 ч. л. сахара, 2 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. уксуса. Влейте 2 ст. л. раскаленного растительного масла, быстро перемешайте и уберите в холодильник на 1–2 часа.

  • Совет: дайте салату хорошо настояться — на следующий день он становится еще вкуснее.

Рецепт № 5. Холодная икра из кабачков с овощами — классика в новом виде

Натрите на крупной терке 700 г кабачков и 2 моркови. Мелко нарежьте 2 луковицы. Сложите все в миску, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, 3 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара и черный перец. Хорошо перемешайте, накройте и уберите в холодильник на 3–4 часа. Перед подачей добавьте рубленую зелень.

  • Совет: если хотите более нежную текстуру, пробейте часть массы блендером перед охлаждением.

Советы, как приготовить идеальные холодные закуски из кабачков

  • Выбирайте молодые кабачки с тонкой кожицей — они нежнее и быстрее готовятся. Всегда слегка отжимайте тертые кабачки, чтобы закуски не получились водянистыми. Храните готовые блюда в стеклянной или пластиковой посуде в холодильнике до двух-трех дней.

  • Хотите поострее? Добавляйте побольше чеснока и перца. А для нежности кладите в закуски сметану или творог.

Такие закуски прекрасно дополняют шашлык, запеченное мясо, отварной картофель или просто идут как самостоятельное легкое блюдо. В жару они особенно хороши — освежают и не перегружают.

3 простых рецепта запеканок ищите на нашем сайте. Готовить можно из картошки, творога и капусты.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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