Кабачки растут толстыми и крепкими: простой способ с травой, золой и дрожжами

Кабачки часто капризничают после высадки: у кого-то кусты быстро идут в рост, а у кого-то стоят с парой вялых листьев. Оказывается, дело не в сорте, а в том, как подготовить землю и рассаду перед посадкой.

За неделю до высадки в лунку кладут сухую траву и немного навоза, сверху добавляют землю, золу и перегной. Такой слой начинает перепревать и согревает корни изнутри. За день до посадки рассаду поливают раствором из воды, дрожжей, золы и щепотки сахара, а листья опрыскивают молочной сывороткой.

Перед посадкой лунку проливают кипятком, затем ждут, пока земля остынет. После высадки кабачки неглубоко присыпают землей и при прохладных ночах укрывают бутылками. Через неделю полезно полить кусты настоем крапивы с золой.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада быстрее приживается и почти не болеет. А еще она советует обязательно мульчировать землю — так влага дольше держится даже в жару.

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