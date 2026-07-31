Экономный ужин из кабачка и яйца: лепёшки-пышки без дрожжей, с чесночным ароматом — пальчики оближешь

Беру кабачок, яйцо и чеснок — и за 10 минут жарю лепёшки-пышки на ужин. Никаких дрожжей, долгой расстойки и сложных замесов, а получается ароматное, сытное блюдо, которое исчезает со стола быстрее, чем я успеваю подать сметану. Лепёшки мягкие, пористые, с хрустящей корочкой и ярким чесночным акцентом — они отлично заменяют хлеб и гармонируют с любым супом или салатом.

Для приготовления вам понадобится: 1 молодой кабачок (около 300 г), 2 яйца, 4–5 ст. л. муки, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, зелень (укроп или петрушка) и масло для жарки. Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок руками. В глубокой миске смешайте кабачок, яйца, пропущенный через пресс чеснок, муку, соль и перец. Тщательно вымешайте до однородной массы — тесто должно быть как густая сметана. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепёшки толщиной около 1 см. Жарьте с каждой стороны по 3–4 минуты до золотистого цвета. Готовые лепёшки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте горячими со сметаной или чесночным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти лепёшки для своей семьи. Даже те, кто не любит кабачки, уплетали их с аппетитом и просили добавки. Кстати, вместо зелени можно добавить тёртый сыр — получится более сытный вариант. Находка, а не рецепт!