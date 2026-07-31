Перестала покупать конфеты — варю чернослив в шоколаде на зиму: и десерт, и начинка для пирогов. Вкус как у дорогих конфет, стоит копейки

Перестала покупать конфеты — варю чернослив в шоколаде на зиму: и десерт, и начинка для пирогов. Вкус как у дорогих конфет, стоит копейки

Беру чернослив, какао и немного сливочного масла — и варю варенье «Чернослив в шоколаде», которое зимой расходится быстрее, чем конфеты. Получается густое, ароматное лакомство с насыщенным шоколадным вкусом и бархатистой текстурой. Чернослив сохраняет упругость, не разваривается, а какао придаёт благородный тёмный цвет и лёгкую горчинку, идеально сочетающуюся со сладостью сухофруктов. Это варенье — универсальное: его можно намазывать на бутерброды, добавлять в выпечку или есть просто ложкой.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг чернослива без косточек, 500 г сахара, 100 г какао-порошка (без сахара), 50 г сливочного масла, 200 мл воды, по желанию — ваниль, орехи или коньяк. Чернослив промойте, залейте горячей водой и оставьте на 10 минут для размягчения. В кастрюле смешайте воду, сахар и какао, варите на медленном огне, помешивая, до растворения сахара. Добавьте чернослив, варите 10 минут, затем влейте масло и варите ещё 5 минут до загустения сиропа. Разлейте горячее варенье по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте на сутки. Храните в прохладном месте. Готовится просто, а аромат и вкус вас удивят — это варенье не стыдно подавать даже к праздничному столу.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье для своей семьи. Даже те, кто равнодушен к черносливу, уплетали его с блинчиками и просили рецепт. Кстати, вместо сливочного масла можно взять кокосовое — получится экзотический оттенок. Находка, а не рецепт!