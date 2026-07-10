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10 июля 2026 в 13:06

Прохладный торт без выпечки: сметана да печенье — нежный десерт, который идеально подходит к кофе и чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Когда совсем не хочется включать духовку, выручает этот простой домашний торт. Всего несколько доступных продуктов, немного времени на сборку — и получается нежный десерт, который после холодильника буквально тает во рту. Печенье пропитывается сметанным кремом, а чернослив и грецкие орехи делают вкус насыщенным и по-настоящему домашним.

Такой торт удобно готовить заранее. За несколько часов в холодильнике он становится еще мягче, а все вкусы идеально соединяются. Подавать его можно и к семейному чаепитию, и на праздничный стол.

Для приготовления понадобится: сахарное печенье — 300 г, сметана 20–25% — 500 г, сахарная пудра — 30 г, ванильный сахар — 10 г, чернослив — 200 г, грецкие орехи — 150 г, молоко — 100 мл.

Сметану соедините с сахарной пудрой и ванильным сахаром, перемешайте до получения нежного крема. Чернослив залейте горячей водой на 10–15 минут, затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Грецкие орехи крупно порубите ножом. Каждое печенье быстро окунайте в молоко и выкладывайте первым слоем на блюдо или в форму.

Смажьте сметанным кремом, посыпьте орехами и черносливом. Повторяйте слои, пока не закончатся все ингредиенты. Верх торта полностью покройте кремом и украсьте оставшимися орехами и кусочками чернослива. Уберите десерт в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Личный опыт: если есть возможность, всегда оставляю торт в холодильнике до следующего дня. За ночь печенье полностью пропитывается кремом, десерт становится удивительно нежным и по вкусу напоминает настоящий домашний торт, хотя готовится без выпечки и лишних хлопот.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
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