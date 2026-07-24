Летом духовку не включаю: делаю торт на сковороде за 30 минут — шоколадные коржи и нежный крем

Летом духовку не включаю: делаю торт на сковороде за 30 минут — шоколадные коржи и нежный крем

Когда на улице жарко, совсем не хочется включать духовку ради десерта. Поэтому летом часто готовлю этот шоколадный торт прямо на сковороде. Коржи получаются мягкими, пористыми и отлично пропитываются нежным сметанным кремом.

Никто даже не догадывается, что он приготовлен без духовки.

На 8 порций возьмите 3 яйца, 220 г сахара, 140 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 200 мл молока комнатной температуры, 100 мл растительного масла без запаха, 3 ст. л. какао. Для крема: 400 г густой сметаны 25% и 300 мл сгущенного молока.

Яйца смешайте с сахаром, влейте молоко и растительное масло. Добавьте просеянную муку, какао и разрыхлитель, замесите однородное жидкое тесто. Хорошо разогрейте слегка смазанную маслом сковороду, вылейте порцию теста, накройте крышкой и готовьте на среднем огне 2–3 минуты.

Когда верх перестанет быть жидким, переверните корж и выпекайте еще около минуты. Так же приготовьте остальные коржи. Для крема взбейте сметану со сгущенным молоком до однородности. Полностью остывшие коржи щедро промажьте кремом, соберите торт, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

Личный опыт

Самым вкусным этот торт становится именно после длительной пропитки — за ночь коржи впитывают крем и буквально тают во рту. Выпекаю их только на среднем огне и на хорошей антипригарной сковороде, тогда они легко переворачиваются и не пересыхают. Перед подачей посыпаю торт тертым шоколадом или какао — выглядит так, будто его приготовили в кондитерской.