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28 июля 2026 в 17:08

Грядка укропа станет гуще: что сделать с семенами перед посадкой для богатого сбора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Многие дачники мечтают о пышном укропе с ярким ароматом, но часто получают тонкие стебли и редкую зелень. Исправить ситуацию можно еще до посадки — достаточно правильно подготовить семена.

Перед посевом замочите семена укропа в воде на сутки. Это ускорит появление всходов и поможет растениям развиваться активнее. Для более заметного эффекта можно использовать раствор борной кислоты: половину чайной ложки разводят в стакане воды и замачивают семена примерно на час.

Не менее важно выбрать правильное место для грядки. Укроп любит солнце, рыхлую плодородную почву и умеренный полив. В тени зелень получается слабой, а листья теряют аромат. Перед посадкой полезно добавить в землю компост или перегной, а семена заделывать неглубоко — примерно на 1 см.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после замачивания укроп всходит дружнее и растет гуще. Дополнительно для свежей зелени все лето можно подсевать укроп каждые 2-3 недели небольшими порциями.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.

Проверено редакцией
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семена
посадки
Марина Макарова
М. Макарова
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