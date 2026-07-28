Грядка укропа станет гуще: что сделать с семенами перед посадкой для богатого сбора

Грядка укропа станет гуще: что сделать с семенами перед посадкой для богатого сбора

Многие дачники мечтают о пышном укропе с ярким ароматом, но часто получают тонкие стебли и редкую зелень. Исправить ситуацию можно еще до посадки — достаточно правильно подготовить семена.

Перед посевом замочите семена укропа в воде на сутки. Это ускорит появление всходов и поможет растениям развиваться активнее. Для более заметного эффекта можно использовать раствор борной кислоты: половину чайной ложки разводят в стакане воды и замачивают семена примерно на час.

Не менее важно выбрать правильное место для грядки. Укроп любит солнце, рыхлую плодородную почву и умеренный полив. В тени зелень получается слабой, а листья теряют аромат. Перед посадкой полезно добавить в землю компост или перегной, а семена заделывать неглубоко — примерно на 1 см.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после замачивания укроп всходит дружнее и растет гуще. Дополнительно для свежей зелени все лето можно подсевать укроп каждые 2-3 недели небольшими порциями.

Ранее сообщалось, что пырей способен превратить любую грядку в настоящую проблему, ведь его корни быстро разрастаются и возвращаются даже после прополки. Но у этого живучего сорняка есть слабое место — он не любит, когда ему перекрывают доступ к свету.