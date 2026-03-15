Секретный ингредиент в омлете, о котором знают только итальянцы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Итальянцы давно знают: лучший завтрак — тот, что готовится из того, что есть дома. Фриттата — это запеченный омлет с овощами, который превращает самые обычные остатки из холодильника в нечто по-настоящему вкусное. А главный секрет нежнейшей текстуры — скромная рикотта, которую добавляют прямо в яичную смесь.

Что понадобится

На одну фриттату (2–3 порции) нужны:

  • куриные яйца (4 шт.),

  • рикотта или мягкий творог (2–3 ст. л., около 60 г),

  • лук репчатый (1 небольшая головка),

  • шампиньоны (100 г),

  • кабачок или помидоры черри (100 г),

  • пармезан тертый (30 г),

  • оливковое масло (1 ст. л.),

  • соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как приготовить

Духовку разогревают до 180–190 C. На сковороде с жаростойкой или съемной ручкой разогревают оливковое масло и обжаривают мелко нарезанный лук до прозрачности — около 3 минут. Добавляют нарезанные грибы и кабачок, готовят еще 4–5 минут до мягкости.

В отдельной миске четыре яйца взбивают с солью и перцем, затем вмешивают рикотту — аккуратно, чтобы сохранить небольшие вкрапления сыра: именно они дают фриттате ту самую сливочную нежность. Яичную смесь выливают поверх овощей прямо на сковороде, равномерно распределяют и посыпают тертым пармезаном. Сковороду отправляют в духовку на 10–15 минут — до золотистой корочки и плотной, но не сухой серединки.

Почему рикотта меняет все

Обычный омлет после духовки нередко становится резиновым и сухим. Рикотта — нежный итальянский сыр с мягким молочным вкусом и высокой влажностью — удерживает влагу внутри, делая текстуру бархатистой и слегка кремовой. Похожего эффекта можно добиться с мягким зернистым творогом 5–9% жирности: структура омлета выйдет чуть плотнее, но такой же нежной. Этот прием используют в итальянских тратториях, где фриттату подают как самостоятельное блюдо — не только на завтрак, но и в качестве легкого ужина.

  • Калорийность на 100 г: 147 ккал.

  • БЖУ: 10,7/10,8/2,5.

Ранее мы делились с вами рецептом идеального шоколадного суфле.

рецепты
национальная кухня
яйца
омлеты
Италия
завтраки
Валентина Еремеева
