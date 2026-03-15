Секретный ингредиент в омлете, о котором знают только итальянцы

Итальянцы давно знают: лучший завтрак — тот, что готовится из того, что есть дома. Фриттата — это запеченный омлет с овощами, который превращает самые обычные остатки из холодильника в нечто по-настоящему вкусное. А главный секрет нежнейшей текстуры — скромная рикотта, которую добавляют прямо в яичную смесь.

Что понадобится

На одну фриттату (2–3 порции) нужны:

куриные яйца (4 шт.),

рикотта или мягкий творог (2–3 ст. л., около 60 г),

лук репчатый (1 небольшая головка),

шампиньоны (100 г),

кабачок или помидоры черри (100 г),

пармезан тертый (30 г),

оливковое масло (1 ст. л.),

соль и свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как приготовить

Духовку разогревают до 180–190 C. На сковороде с жаростойкой или съемной ручкой разогревают оливковое масло и обжаривают мелко нарезанный лук до прозрачности — около 3 минут. Добавляют нарезанные грибы и кабачок, готовят еще 4–5 минут до мягкости.

В отдельной миске четыре яйца взбивают с солью и перцем, затем вмешивают рикотту — аккуратно, чтобы сохранить небольшие вкрапления сыра: именно они дают фриттате ту самую сливочную нежность. Яичную смесь выливают поверх овощей прямо на сковороде, равномерно распределяют и посыпают тертым пармезаном. Сковороду отправляют в духовку на 10–15 минут — до золотистой корочки и плотной, но не сухой серединки.

Почему рикотта меняет все

Обычный омлет после духовки нередко становится резиновым и сухим. Рикотта — нежный итальянский сыр с мягким молочным вкусом и высокой влажностью — удерживает влагу внутри, делая текстуру бархатистой и слегка кремовой. Похожего эффекта можно добиться с мягким зернистым творогом 5–9% жирности: структура омлета выйдет чуть плотнее, но такой же нежной. Этот прием используют в итальянских тратториях, где фриттату подают как самостоятельное блюдо — не только на завтрак, но и в качестве легкого ужина.

Калорийность на 100 г: 147 ккал.

БЖУ: 10,7/10,8/2,5.

