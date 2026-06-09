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09 июня 2026 в 14:37

Названы страны, которых в Москве видят переговорщиками от ЕС

Переговорщик с Россией от Евросоюза может быть из Франции или Италии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Москва не хочет видеть представителя Германии в числе посредников от Евросоюза на потенциальных переговорах с Россией, в самом ЕС рассматривается кандидатура Франции или Италии, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к российским силовым структурам. Любые переговоры России и ЕС возможны только после установления перемирия на Украине, однако даже диалог с США по урегулированию конфликта отсутствует уже три месяца.

Прогнозировать сроки прекращения огня в настоящий момент не представляется возможным. Потенциальные консультации с участием Евросоюза, по словам источника, могут растянуться на неопределенно долгий период. В МИД России отнеслись к выбору кандидатур среди стран-членов ЕСК скептически. Публичные дискуссии и медиа-сообщения о возможных переговорщиках в Европе во внешнеполитическом ведомстве назвали нервными попытками выдать желаемое за действительное.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией рано или поздно придется поддерживать. При этом он подчеркнул необходимость переговоров с Москвой по украинскому вопросу, но уклонился от обсуждения своей кандидатуры.

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