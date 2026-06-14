Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 13:04

Тру картошку и беру курицу, готовлю запеканку «Праздничная». Получается ужин, который исчезает со стола быстрее котлет

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если обычная картошка уже надоела, попробуйте приготовить этот сытный пирог-запеканку с курицей, овощами и сыром. Сверху получается аппетитная золотистая корочка, внутри — сочная начинка с кусочками куриного мяса, сладким перцем и расплавленным сыром. Блюдо выглядит празднично, а продукты для него нужны самые простые.

Главное достоинство рецепта — сочетание хрустящей картофельной основы и ароматной начинки. Такой ужин не требует гарнира и легко накормит всю семью.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 700 г, яйца — 3 шт., красный сладкий перец — 300 г, репчатый лук — 200 г, петрушка — 20 г, мука — 40 г, соль — 10 г, черный перец — 3 г, растительное масло — 30 мл, куриное филе — 200 г, зеленый сладкий перец — 150 г, чеснок — 2 зубчика, тмин — 2 г, хлопья красного перца — 2 г, сыр чеддер — 120 г.

Картофель натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, мелко нарезанный красный перец, лук, петрушку, муку, соль и черный перец, затем хорошо перемешайте. Для начинки обжарьте на растительном масле лук до мягкости, добавьте нарезанное куриное филе и готовьте несколько минут.

Затем положите сладкий перец, измельченный чеснок, соль, перец, тмин и хлопья красного перца. Тушите до готовности овощей и курицы, после чего вмешайте часть натертого сыра. В форму для запекания выложите картофельную массу, сверху равномерно распределите начинку и посыпьте оставшимся чеддером.

Выпекайте при температуре 200 градусов около 20–25 минут, затем продолжайте готовить еще 15 минут до появления румяной сырной корочки. Перед подачей украсьте свежей петрушкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Ежедневный» с овощами: простой хит, который хочется есть все лето
Общество
Салат «Ежедневный» с овощами: простой хит, который хочется есть все лето
Капусту теперь тушу по-заводски: рецепт из столовых с докторской колбасой, сахаром и луком
Общество
Капусту теперь тушу по-заводски: рецепт из столовых с докторской колбасой, сахаром и луком
Латкес — это вам не скучная пюрешка. Открыл для себя новое применение картошки
Общество
Латкес — это вам не скучная пюрешка. Открыл для себя новое применение картошки
Беру слоеное тесто, сыр и нектарин — получается пирог, который гости съедают до последней крошки
Общество
Беру слоеное тесто, сыр и нектарин — получается пирог, который гости съедают до последней крошки
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь
Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
рецепт
блюдо
картофель
сыр
перец
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Змея «оккупировала» авто и отказалась уступать пассажирское место
Путин пожелал удачи российским бойцам под Запорожьем
Раскрыто, на какие международные соревнования поедут россияне
Россиянам ограничили покупку редкого товара в интернете
В лесопарке Екатеринбурга обнаружили труп неизвестного мужчины
В Госдуме предложили расширить меры поддержки многодетных семей
Армия Израиля дала жесткий ответ на атаки «Хезболлы»
Российские дроноводы разнесли позицию запуска ударных БПЛА ВСУ
Питон застрял в стене дома на севере Москвы
В МВД предупредили о широком распространении схем вовлечения в преступления
Почти 20 собак стали жертвами крупного пожара в Тверской области
Обстановка в Крыму 14 июня: что с поездами, пересадка на автобус в Керчи
Новый сокрушительный ливень уже на подходе: прогноз погоды в Москве
Девочка-подросток заблудилась в лесу и два дня выживала без еды и воды
Климатологи заметили признак скорой глобальной катастрофы
В Женеве заколотили фанерой десятки витрин
Удар по рынку в Сватово, гибель жителя Орла: как ВСУ атакуют РФ 14 июня
Пропавшего на острове в Карелии семилетнего мальчика нашли мертвым
Смерть 11-летней девочки вызвала массовые протесты
В Московском зоопарке родились редкие тропические бабочки
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.