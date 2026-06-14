Тру картошку и беру курицу, готовлю запеканку «Праздничная». Получается ужин, который исчезает со стола быстрее котлет

Тру картошку и беру курицу, готовлю запеканку «Праздничная». Получается ужин, который исчезает со стола быстрее котлет

Если обычная картошка уже надоела, попробуйте приготовить этот сытный пирог-запеканку с курицей, овощами и сыром. Сверху получается аппетитная золотистая корочка, внутри — сочная начинка с кусочками куриного мяса, сладким перцем и расплавленным сыром. Блюдо выглядит празднично, а продукты для него нужны самые простые.

Главное достоинство рецепта — сочетание хрустящей картофельной основы и ароматной начинки. Такой ужин не требует гарнира и легко накормит всю семью.

Для приготовления вам понадобится: картофель — 700 г, яйца — 3 шт., красный сладкий перец — 300 г, репчатый лук — 200 г, петрушка — 20 г, мука — 40 г, соль — 10 г, черный перец — 3 г, растительное масло — 30 мл, куриное филе — 200 г, зеленый сладкий перец — 150 г, чеснок — 2 зубчика, тмин — 2 г, хлопья красного перца — 2 г, сыр чеддер — 120 г.

Картофель натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйца, мелко нарезанный красный перец, лук, петрушку, муку, соль и черный перец, затем хорошо перемешайте. Для начинки обжарьте на растительном масле лук до мягкости, добавьте нарезанное куриное филе и готовьте несколько минут.

Затем положите сладкий перец, измельченный чеснок, соль, перец, тмин и хлопья красного перца. Тушите до готовности овощей и курицы, после чего вмешайте часть натертого сыра. В форму для запекания выложите картофельную массу, сверху равномерно распределите начинку и посыпьте оставшимся чеддером.

Выпекайте при температуре 200 градусов около 20–25 минут, затем продолжайте готовить еще 15 минут до появления румяной сырной корочки. Перед подачей украсьте свежей петрушкой.