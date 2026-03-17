Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 09:35

Эти мадленки — билет в Париж, не выходя с кухни. Нежное печенье-ракушка с тропической кислинкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Истинное кулинарное волшебство часто скрывается в простоте. Французские мадленки — яркое тому подтверждение. Минимум ингредиентов, базовые техники, но на выходе — изысканное лакомство с нежной текстурой.

Что понадобится

Для теста: сливочное масло 82% — 100 г, яйца комнатной температуры — 2 шт., тростниковый сахар — 100 г, мука — 125 г, разрыхлитель — 5 г (1 ч. л.), цедра одного лимона, сок лимона — 1 ст. л., щепотка соли. Для глазури: мякоть 2–3 маракуй (около 60 г), сахарная пудра — 100–120 г. Для формы: сливочное масло и мука для обработки.

Как готовлю

Растапливаем масло в сотейнике на среднем огне, даем покипеть 2–3 минуты до появления орехового аромата и легкого золотистого оттенка. Снимаем с огня, аккуратно переливаем в чистую емкость, оставляя темный осадок на дне, и остужаем до комнатной температуры. В это время взбиваем яйца с тростниковым сахаром миксером на высокой скорости в течение 5–7 минут, пока масса не станет светлой, пышной и значительно не увеличится в объеме.

Добавляем лимонную цедру и сок, аккуратно перемешивая лопаткой. Просеиваем сверху муку с разрыхлителем и соль, ингредиенты соединяем мягкими движениями снизу вверх, лишь до исчезновения сухих комочков. Тонкой струйкой вливаем остывшее прокаленное масло и быстро, но тщательно замешиваем однородное, блестящее тесто. Накрываем его пленкой в контакт и отправляем в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь — это ключевой этап для формирования характерного «горбика» при выпечке.

Перед приготовлением разогреваем духовку до 190°C. Форму для мадлен тщательно смазываем мягким маслом и припыляем мукой, стряхивая излишки. Холодное тесто, консистенцией напоминающее тесто для эклеров, раскладываем по ячейкам, заполняя их на 3/4. Выпекаем 10–12 минут до золотистых краев и упругой серединки. Даем печенью 2–3 минуты остыть в форме, затем аккуратно извлекаем на решетку.

Для глазури мякоть маракуйи протираем через сито, чтобы отделить семена, смешиваем пюре с сахарной пудрой до получения блестящей густой массы. Остывшие мадленки окунаем верхней частью в глазурь и даем ей застыть. Подаем к чаю или кофе.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Овчинский: в Гольяново появится новый дом по реновации
Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей
В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере
Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог
Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине
Глава ПКР опроверг слухи о плохом отношении к паралимпийцам из России
Когда стройка становится активом: новая логика инвестиционного цикла
Генерал США выпил литр чачи и расшиб себе лоб во время гулянки в Киеве
Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен
В России сделали прогноз решения ЦБ по ключевой ставке
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла
Спасатели достали четырех зажатых в машине после ДТП россиян
МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине
Живодеры массово убили хвостатых, которых собирались отправить в семьи
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России
Соучастницу футболиста-убийцы задержали
Россиянам предложили выдавать скидки из-за замедления домашнего интернета
«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.