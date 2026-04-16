Нидерланды передадут Украине минный тральщик

В ближайшее время Украина получит от Нидерландов минный тральщик Makkum, сообщило Минобороны страны. Украинский экипаж прошел обучение на борту голландского тральщика. В подготовке участвовали 35 человек.

В ведомстве рассказали, что в дальнейшем украинские моряки войдут в состав экипажа Vlaardingen. Этот корабль в марте был выведен из эксплуатации, его должны были отдать Украине.

Подготовка экипажа длилась более двух месяцев и в настоящее время завершена, — говорится в публикации МО.

По сообщению ведомства, союзники по НАТО предоставили переводчиков и инструкторов. Также технический персонал обучается в военно-морской академии в Бельгии. В Минобороны подчеркнули, что эти два тральщика вместе с бельгийскими и британскими кораблями в будущем должны стать основой украинской морской противоминной защиты.

