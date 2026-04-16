16 апреля 2026 в 23:25

Нидерланды передадут Украине минный тральщик

Зеленский заявил, что Нидерланды отправят Украине противоминный корабль Makkum

В ближайшее время Украина получит от Нидерландов минный тральщик Makkum, сообщило Минобороны страны. Украинский экипаж прошел обучение на борту голландского тральщика. В подготовке участвовали 35 человек.

В ведомстве рассказали, что в дальнейшем украинские моряки войдут в состав экипажа Vlaardingen. Этот корабль в марте был выведен из эксплуатации, его должны были отдать Украине.

Подготовка экипажа длилась более двух месяцев и в настоящее время завершена, — говорится в публикации МО.

По сообщению ведомства, союзники по НАТО предоставили переводчиков и инструкторов. Также технический персонал обучается в военно-морской академии в Бельгии. В Минобороны подчеркнули, что эти два тральщика вместе с бельгийскими и британскими кораблями в будущем должны стать основой украинской морской противоминной защиты.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что большинство стран Евросоюза не будут больше помогать Украине. По его мнению, это произойдет до конца 2026 года. Он считает, что приостановка неизбежна на фоне экономического кризиса.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл провал правительства Венгрии
В Ливане вступило в силу 10-дневное прекращение огня
Российские банки внезапно потеряли доступ к базе МВД
Трамп хочет завершить конфликт на Украине
В Иране оценили возможные доходы от контроля Ормузского пролива
В Сочи и Геленджике ввели ограничения на полеты
В Эстонии обнаружили обломки неизвестного БПЛА
Нидерланды передадут Украине минный тральщик
Фицо рассказал, в каком случае русские могут встать на колени
Мессенджер Telegram снова «ожил»
«Страшнее только Вьетнам»: почему потери в Иране до ужаса пугают США
США и Иран могут скоро заключить сделку
В Люберцах возбудили уголовное дело после гибели женщины
НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки
Союзники НАТО отказались от США и «заработали проблему»
Ветеран ВОВ Мария Барсученко умерла на 106-м году жизни
Стала известна причина поножовщины в Люберцах
Два взрыва прогремели в Москве
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

