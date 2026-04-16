Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках

МИД Чехии вызвал посла России в Праге после публикации Минобороны РФ списка производителей беспилотников в ряде стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе чешского ведомства. Дополнительным поводом стали последующие комментарии российских официальных лиц, включая заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

В МИД Чехии сообщили, что министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение пригласить российского посла для разъяснений. В ведомстве уточнили, что, по их данным, заявления российской стороны якобы были направлены против ряда чешских компаний, которые рассматривались как возможные цели.

Ранее Медведев прокомментировал в соцсетях публикацию Минобороны России со списком мест производства беспилотников для Украины в Европе. По его словам, сообщение ведомства стоит рассматривать максимально буквально.

До этого Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. Согласно предоставленным данным, БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, как следует из данных военного ведомства.

Нидерланды передадут Украине минный тральщик
Фицо рассказал, в каком случае русские могут встать на колени
Мессенджер Telegram снова «ожил»
«Страшнее только Вьетнам»: почему потери в Иране до ужаса пугают США
США и Иран могут скоро заключить сделку
В Люберцах возбудили уголовное дело после гибели женщины
НАТО 30 лет готовится к войне с РФ: раскрыты тайны британской разведки
Союзники НАТО отказались от США и «заработали проблему»
Ветеран ВОВ Мария Барсученко умерла на 106-м году жизни
Стала известна причина поножовщины в Люберцах
Два взрыва прогремели в Москве
Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках
Экс-депутата арестовали в Дагестане за крупное мошенничество с COVID-19
Трамп раскрыл, какой конфликт сейчас в приоритете у США
Раскрыты новые детали о погибшем в Оренбуржье полицейском
В Туапсе уточнили количество поврежденных домов после атаки ВСУ
Суд принял решение по делу главреда Telegram-канала «Сапа»
«Хрюк на елке»: МИД объяснил, почему ЕС не зовут на переговоры по Украине
Молнии поразили четыре самолета в небе над Сочи
«Он будет счастлив»: друг Никоненко раскрыл его главное желание в юбилей
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

