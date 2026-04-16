Чехия вызвала посла России после заявления о беспилотниках МИД Чехии вызвал посла России после публикации списка производителей дронов в ЕС

МИД Чехии вызвал посла России в Праге после публикации Минобороны РФ списка производителей беспилотников в ряде стран Евросоюза, сообщили в пресс-службе чешского ведомства. Дополнительным поводом стали последующие комментарии российских официальных лиц, включая заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

В МИД Чехии сообщили, что министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение пригласить российского посла для разъяснений. В ведомстве уточнили, что, по их данным, заявления российской стороны якобы были направлены против ряда чешских компаний, которые рассматривались как возможные цели.

Ранее Медведев прокомментировал в соцсетях публикацию Минобороны России со списком мест производства беспилотников для Украины в Европе. По его словам, сообщение ведомства стоит рассматривать максимально буквально.

До этого Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. Согласно предоставленным данным, БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, как следует из данных военного ведомства.